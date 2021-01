Home Sonstiges Viele neue Filme: Die Neuheiten von Netflix im Februar 2021

Viele neue Filme: Die Neuheiten von Netflix im Februar 2021

Lockdown, erneuter Lockdown, verlängerter Lockdown, Megalockdown, FFP2-Maske sind derzeit die geflügelten Wörter, die jedoch Eines voraussetzen: Ihr müsst die eigenen vier Wände verlassen. Dies ist jedoch dank Amazon, Hello Fresh sowie diversen Lieferdiensten gar nicht notwendig, die notwendige Unterhaltung steuert Netflix bei. Und aus diesem Grund werfen wir einen Blick auf die neuen Inhalte im Februar, 50 Stück sind es an der Zahl. Das meiste davon sind Eigenproduktionen, doch ein paar Lizenztitel haben es ebenfalls in den Inhaltekatalog geschafft.

Die neuen Inhalte von Netflix

Wie eingangs erwähnt, stehen im kommenden Monat vor allem die Eigenproduktionen im Fokus. Aus was Ihr euch freuen könnt, erfahrt Ihr nachfolgend:

Ab dem 2. Februar 2021

Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2 – Netflix Original Comedy Special

Ab 3. Februar 2021

Immer für dich da – Netflix Original Serie

Tully und Kate lernen sich als kleine Mädchen in der Firefly Lane kennen und werden in den nächsten 30 Jahren zu unzertrennlichen Freundinnen.

Ab dem 5. Februar 2021

H: Staffel 2 – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie Unsichtbare Stadt – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie Der letzte Paradiso – Netflix Film

– Netflix Film Little Big Women – Netflix Film

– Netflix Film Malcolm & Marie – Netflix Film

Als ein Filmemacher und seine Freundin nach der Premiere seines Films wieder zu Hause sind, stellen Spannungen und schmerzliche Offenbarungen ihre Liebe auf die Probe.

Ab dem 10. Februar 2021

Run On – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie Neues aus der Welt – Netflix Film

m Jahr 1870 ist der Westen der USA noch wild und unwegsam. In dieser unbeständigen Zeit, fünf Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, ist der Veteran Jefferson Kyle Kidd als Nachrichtenbote unterwegs. Unermüdlich reist er von Stadt zu Stadt, um die Bevölkerung über die aktuellen Neuigkeiten zu informieren: über verheerende Katastrophen sowie packende Abenteuer vom Ende der Welt. In den Weiten von Texas trifft er auf die zehnjährige Johanna, die sechs Jahre zuvor vom indigenen Volk der Kiowa aufgenommen und großgezogen wurde und die nun, gegen ihren Willen, zu ihrer Tante und ihrem Onkel gebracht werden soll. Kidd willigt ein, das Mädchen in seine Obhut zu nehmen und dorthin zu eskortieren, wo sie laut Gesetz hingehört: in eine Welt, die sie nie kennengelernt hat. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine weite Reise durch die erbarmungslose Wildnis hin zu einem Ort, an dem niemand von ihnen zuhause ist.

Ab dem 11. Februar 2021

Capitani – Netflix Original Serie

Nach dem mysteriösen Tod einer Jugendlichen, deren Leiche in einem Wald im Norden Luxemburgs gefunden wurde, nimmt Kommissar Luc Capitani die Ermittlungen auf.

Ab dem 12. Februar 2021

Nadiyas Backwelt – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie Bestattungen à la Bernard – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie To All The Boys: Always And Forever – Netflix Film

Es begann mit einem alten Liebesbrief und verwandelte sich in eine neue Liebe. Was die Zukunft wohl für Lara Jean und Peter bereithält?

Ab dem 15. Februar 2021

The Crew – Netflix Original Serie

Ab dem 16. Februar 2021

Du gegen die Wildnis – Der Film – Netflix Kids & Family

Ab 17. Februar 2021

Sie weiß von dir – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie MeatEater: Staffel 9: Teil 2 – Netflix Original Serie

Ab dem 18. Februar 2021

Thus Spoke Kishibe Rohan – Netflix Anime

Ab dem 19. Februar 2021

Lovestruck in the City – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie Tribes of Europa – Netflix Original Serie

2074: Das Europa wie wir es kennen, gibt es nicht mehr. 45 Jahre nach einer mysteriösen Katastrophe sind die alten Nationen verschwunden, der Kontinent ist in Mikrostaaten zerfallen, in denen unterschiedliche Stämme um die Vorherrschaft kämpfen: Die TRIBES OF EUROPA. Die sechsteilige Netflix Original Serie von Philip Koch startet am 19. Februar auf Netflix. Für die Produktion des bildgewaltigen Sci-Fi-Abenteuers zeichneten die Dark-Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann sowie Maximilian Vetter von W&B Television verantwortlich. Im Mittelpunkt der fantastischen Geschichte stehen drei Geschwister vom Tribe der Origines, die voneinander getrennt werden und in den unbekannten neuen Welten des Kontinents ihren Weg und ihre Familie finden müssen.

Ab dem 20. Februar 2021

Classmates Minus – Netflix Film

Ab dem 23. Februar 2021

Pelé – Netflix Original Doku

Dieser Dokumentarfilm erzählt die Geschichte der Fußballikone Pelé sowie von seinem Streben nach Perfektion und dem dadurch erreichten Status als Mythos.

Ab dem 24. Februar 2021

Ginny & Georgia – Netflix Original Serie

– Netflix Original Serie Eine Schule für jeden Hund – Netflix Original Serie

Ab dem 25. Februar 2021

Geez & Ann – Netflix Film

– Netflix Film High-Rise Invasion – Netflix Anime

Ab dem 26. Februar 2021

Verrückt nach ihr – Netflix Film

– Netflix Film Mit den Wellen – Netflix Film

– Netflix Film The Girl on the Train – Netflix Film

Ab dem 27. Februar 2021

A Love So Beautiful – Netflix Original Serie

Die neuen Lizenztitel im Februar

Zu den Eigenproduktionen gibt es parallel noch ein paar neue Lizenztitel, diese sind hier aufgelistet. Als Highlight ist hier sicherlich Die Neuverfilmung von Baywatch mit Dwayne Johnson und einem überaus muskulösen Zac Efron zu nennen

Bridget Jones’ Baby ab 1. Feburar

Ewig-Single Bridget ist mit 43 plötzlich schwanger! Nun muss sie herausfinden, ob sie wirklich für die Mutterrolle bereit ist – und wer der Vater ist.

Der Elite-Rettungsschwimmer Mitch Buchannon und ein Ex-Olympiasieger begeben sich auf eine gefährliche Mission, um ihren Strand vor einer Verbrechenswelle zu schützen.

Abtrünnige Wissenschaftler wollen die Weltbevölkerung ausdünnen, indem sie die schlafenden Monster der Erde erwecken. Nun ist es an Godzilla, die Titanen aufzuhalten.

Das Drama erzählt die außergewöhnliche Liebesgeschichte eines Künstler-Ehepaars, das im Dänemark der 1920er Jahre lebt. Die Geschichte basiert auf dem Leben der Trans-Wegbereiterin und Malerin Lili Elbe.

Fatih Akins Horrorfilm basiert auf dem wahren Fall und dem gleichnamigen Roman von Heinz Strunk. Er erzählt die Geschichte des Frauenmörders Fritz Honka und seiner Stammkneipe, „Zum Goldenen Handschuh“.

