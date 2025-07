Das seht ihr bei Prime Video im Juli 2025

Der neue Monat ist da und damit liegt die WWDC25 auch schon fast einen Monat zurück. Pünktlich dazu hat Prime Video nun die Liste seiner Neuzugänge für den Monat Juli bekanntgegeben, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

Die Neuzugänge

Insgesamt wird es 69 neue Filme und Serien geben, die euch im Laufe des kommenden Monats erwarten. Der Streamingservice selbst nennt unter anderem „Heads of State“ mit John Cena und Idris Elba in den Hauptrollen als Highlight. Dazu wollen wir noch an die laufende Übertragung von Wimbledon erinnern, das Turnier in London läuft noch bis zum 13. Juli 2025. Werfen wir einen Blick auf die vollständige Liste und starten zunächst mit den Filmen

Exclusive ab 1. Juli

Blue Velvet ab 1. Juli

Licorice Pizza ab 1. Juli

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen ab 1. Juli

Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 ab 1. Juli

Ich – Einfach unverbesserlich ab 1. Juli

Hunter X Hunter: The Last Mission ab 1. Juli

The Girl With All The Gifts ab 1. Juli

Heads Of State | Original ab 2. Juli

Longing | Exclusive ab 2. Juli

Paw Patrol: Der Kinofilm ab 2. Juli

Strange Darling ab 2. Juli

The Convert | Exclusive ab 3. Juli

Beetlejuice ab 3. Juli

Daddy’s Home 2: Mehr Väter, mehr Probleme! ab 4. Juli

Das Fliegende Klassenzimmer | Exclusive ab 5. Juli

Forging Fate: The Disappearing Art Dealer | Exclusive ab 6. Juli

Familie Faultier – Kochen auf der Überholspur | Exclusive ab 7. Juli

SImple Pan: The Kids In The Crowd ab 8. Juli

Ruthless ab 8. Juli

Was ist schon normal? ab 9. Juli

A Quiet Place Part II ab 9. Juli

Ostwind – Zusammen sind wir frei ab 9. Juli

Ostwind 2 ab 9. Juli

Ostwind – Aufbruch Nach Ora ab 9. Juli

Ostwind – Aris Ankunft ab 9. Juli

Ostwind – Der große Orkan ab 9. Juli

Aquaman ab 9. Juli

A Quiet Place ab 9. Juli

Winnie The Pooh: Blood And Honey ab 10. Juli

Winnie The Pooh: Blood And Honey 2 ab 10. Juli

Murdered By My Husband ab 10. Juli

Old Guy | Exclusive ab 13. Juli

Bumblebee ab 14. Juli

Transformers 3: Die dunkle Seite des Mondes ab 14. Juli

Transformers 4: Ära des Untergangs ab 14. Juli

Transformers 5: The Last Knight ab 14. Juli

Kill ab 15. Juli

Die Croods ab 18. Juli

The Occupant | Exclusive ab 18. Juli

Die nackte Kanone 2 1/2 ab 18. Juli

Juegos De Seducción | Original ab 19. Juli

F*** Marry Kill | Exclusive ab 19. Juli

Bitcoin Big Bang: l’improbable épopée de Mark Karpeles ab 20. Juli

Which Brings Me To You | Exclusive ab 21. Juli

Jackdaw ab 21. Juli

The Iron Claw | Exclusive ab 21. Juli

Fantastic Four ab 21. Juli

Fantastic Four: First Steps ab 21. Juli

Tin Soldiers | Original ab 23. Juli

You’Ll Never Find Me ab 24. Juli

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes | Exclusive ab 25. Juli

Blade Runner ab 26. Juli

Armo ab 27. Juli

Emilia Pérez | Exclusive ab 28. Juli

Top Gun ab 28. Juli

War Of The Worlds (2025) | Exclusive ab 30. Juli

https://www.youtube.com/watch?v=f70LlXPC7VI

An der Stelle sei noch an das Highlight „Emilia Pérez“ erinnert, der diverse Preise einheimsen konnte. Ansonsten sind wieder viele Klassiker enthalten. Kommen wir nun zu den Serien, die ab Juli 2025 auf Prime Video erscheinen werden und von denen die Eigenproduktion „Ballard“ hervorgehoben wird:

Yu-Gi-Oh! Gx | Staffel 3 ab 1. Juli

Digimon Fusion | Staffel 1 ab 1. Juli

From | Staffel 2 ab 1. Juli

Spellbound | Staffel 1 ab 1. Juli

Sex.Right.Now | Exclusive | Staffel 1 ab 2. Juli

Ballard | Original | Staffel 1 ab 9. Juli

Menem | Original | Staffel 1 ab 9. Juli

One Night In Idaho: The College Murders | Original | Staffel 1 ab 11. Juli

Der Sommer, als ich schön wurde |Original | Staffel 3 ab 16. Juli

Surf Girls | Original | Staffel 2 ab 17. Juli

Suits | Staffel 1-9 ab 18. Juli

Shiny Happy People | Original | Staffel 2 ab 23. Juli

https://www.youtube.com/watch?v=9nKRJGXgK0Q&t=3s