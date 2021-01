Home Betriebssystem tvOS 14.4 RC ebenfalls jetzt für Entwickler verfügbar

Apple hat heute Abend auch tvOS 14.4 für die registrierten Entwickler aktualisiert und den Release Candidate zur Verfügung gestellt. Dieser dürfte mit der später für alle Nutzer veröffentlichten Version identisch sein. Apple bietet dieses Update für das Apple TV der vierten und fünften Generation an.

Apple hat heute Abend auch den Release Candidate von tvOS 14.4 für die Entwickler bereitgestellt. Er kann ab sofort geladen und installiert werden. Ebenfalls war zuvor auch iOS 14.4 und iPadOS 14.4 sowie watchOS 7.3 für die Entwickler in der RC-Version bereitgestellt worden.

Diese Versionen eines Updates sind in der Regel auch die Versionen, die für alle Nutzer veröffentlicht werden. Entwickler haben zwischenzeitlich noch Zeit, mögliche Probleme oder Fehler aufzuspüren, Apple reagiert auch darauf, wie sich erst kürzlich gezeigt hat, und bessert bei Bedarf noch nach.

Keine nennenswerten Neuerungen in tvOS 14.4 zu erwarten

Außerhalb der großen Hauptversionen bringt Apple in der Regel nur allgemeine Verbesserungen der Performance, Stabilität und Sicherheit in seinen Updates für tvOS unter. Das kommende Update auf tvOS 14.4 kann auf dem Apple TV der vierten und fünften Generation installiert werden. Bemerkt ihr interessante Änderungen in tvOS 14.4? Lasst sie uns gern wissen.

Die Updates für alle Nutzer dürften innerhalb der nächsten Woche von Apple veröffentlicht werden.

