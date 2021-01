Home Betriebssystem macOS Big Sur 11.2 RC ist da: Apple behebt einige Fehler

Apple hat heute Abend auch noch macOS Big Sur 11.2 in der RC-Version an die Entwickler verteilt. Dieses Update wird verschiedene Probleme lösen, die unter anderem auch die neuen M1-Macs betreffen. Es dürfte innerhalb der nächsten Woche für alle Nutzer erscheinen.

Apple hat heute Abend auch noch den Release Candidate von macOS Big Sur 11.2 für die Entwickler bereitgestellt. Das Update kann ab sofort wie üblich über den Bereich Software-Update in den Systemeinstellungen angestoßen werden.

Zuvor hatte Apple bereits den Release Candidate von iOS 14.4 / iPadOS 14.4, watchOS 7.3 und tvOS 14.4 an die Developer verteilt. Das finale Update für alle Nutzer dürfte mit diesen Versionen identisch sein und wird wohl innerhalb der nächsten Woche erscheinen.

macOS Big Sur 11.2 behebt verschiedene Probleme

Laut Apple adressiert das Update auf macOS Big Sur verschiedene Probleme. So konnte ein angeschlossenes externes Display schwarz bleiben, wenn es an einem M1-Mac Mini betrieben wird. Die Bearbeitung von RAW-Fotos in der Fotos-App wurden möglicherweise nicht gespeichert. Das Entsperren der Sicherheitseinstellungen per Touch ID oder Passwort auf M1-Macs konnte fehlschlagen und funktioniert nun wieder.

Ferner konnte die Synchronisierung von iCloud-Ordner deaktiviert werden, dieser Bug wurde ebenfalls behoben. Auch ein Problem in Zusammenhang mit der Nutzung von Bluetooth soll beseitigt worden sein.

-----

