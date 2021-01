Home Apple „Losing Alice“: Neue Drama-Serie startet auf Apple TV+

„Losing Alice“: Neue Drama-Serie startet auf Apple TV+

Apple TV+ bekommt wieder frische Inhalte: „Losing Alice“ ist heute auf dem Streamingdienst gestartet. Zu Beginn können Zuschauer die erste Folge ansehen. Neue Folgen werden immer Freitags eingestellt.

An Freitagen starten Netflix und Co. für gewöhnlich ihre neuen Serien beziehungsweise stellen neue Folgen zur Verfügung. Apple TV+ handhabt es genauso und so startet die neue Serie „„Losing Alice“ ebenfalls an einem Freitag.

Worum geht’s?

International gefeierter Neo-Noir-Thriller: Nachdem die Kinder aus dem Haus sind, fühlt sich Filmregisseurin Alice leer und verloren. Doch dann trifft sie auf Femme Fatale Sophie. Was folgt, ist eine fanatische Jagd nach Erfolg – um jeden Preis.

Wieder einmal große Gefühle und persönliche Dramen also in einem Neuzugang auf Apple TV+. Zuschauer können ab heute die erste Folge schauen, weitere Folgen werden dann immer Freitags erscheinen.

Servant startet stark in die zweite Staffel

Zu den initialen Titeln im Angebot von Apple TV+ gehörte Servant. Diese Serie ging unlängst in ihre zweite Staffel und das – gemessen am durchschnittlichen Erfolg von Apple TV+ – durchaus hoffnungsfroh. Branchenberichte sprechen von einer mehr als doppelt so hohen Einschaltquote der Zuschauer in der ersten Folge der zweiten Staffel, denn zum Start der Serie vor über einem Jahr.

In den USA, Spanien und Frankreich lief die Serie etwas besonders erfolgreich. Zudem wurde zuletzt nur die erste Folge einer zweiten Staffel bereitgestellt, während zu Serienstart die ersten drei Folgen verfügbar gemacht worden waren. Apple selbst gibt keinerlei Reichweitenzahlen zu Apple TV+ bekannt. Eine dritte Staffel wurde bereits von Apple bestellt. Ebenso verlängert wurde die Serie „For All Mankind“, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, die zweite Staffel startet hier bald. Das alles hilft jedoch nicht maßgeblich dabei, die Durchschlagskraft von Apple TV+ am Markt zu erhöhen. Wie wir in dieser Meldung beschrieben hatten, bleibt Apple TV+ auf dem Streamingmarkt auch weiterhin ein ganz kleines Licht.

