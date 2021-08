Home Apple Apple TV-App ärgert Kunden mit Filmen ohne Ton, euch auch?

Apple TV-App ärgert Kunden mit Filmen ohne Ton, euch auch?

Apple-Nutzer ärgern sich aktuell vielfach über fehlenden Ton bei Käufen von Filmen: Der Grund für die Probleme ist aktuell noch nicht bekannt und der Apple-Support ist hier nicht immer hilfreich. Seit ihr von diesem Problem ebenfalls betroffen?

Aktuell ärgern sich vermehrt Nutzer über ein Problem bei der Wiedergabe von Filmen über die Apple TV-App. Hier wird bei gekauften Medien wie Filmen oder Serien-Episoden bei manchen Nutzern oft der Ton nicht wiedergegeben.

Dieses Problem tritt Berichten von Nutzern nach, die sich unter anderem bei der Seite 9to5Mac gemeldet haben, auf verschiedenen Plattformen auf: Es kann bei Käufen, die am iPhone oder iPad getätigt wurden dazu kommen, ebenso wie Käufe betroffen sind, die am Smart TV oder auf anderen Dritt-Plattformen, auf denen die Apple TV-App inzwischen verfügbar ist, getätigt worden sind.

Der Support von Apple ist hier nicht immer hilfreich

Es ist aktuell unklar, wieso verschiedene Kunden Filme ohne Ton erworben haben. Denkbar ist ein Problem in Zusammenhang mit einer Kopierschutzmaßnahme. Der Support von Apple reagierte hier verschieden auf die Beschwerden von Nutzern. In einigen Fällen sorgte er für einen frischen Download ohne Beanstandungen für die betroffenen Nutzer. In anderen Fällen konnten die Mitarbeiter dem Kunden überhaupt nicht helfen.

Ärgerlich: In keinem Fall erhielt der Nutzer einfach sein Geld zurück, noch wurde ein Grund für die Störung genannt.

Wart ihr auch schon einmal von diesem Fehlerbild betroffen und wie waren eure weiteren Erfahrungen?

