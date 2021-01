Home Betriebssystem Apple stoppt Signierung von iOS 14.2 und iOS 14.2.1

Apple stoppt Signierung von iOS 14.2 und iOS 14.2.1

Apple hat die Signierung von iOS 14.2 und iOS 14.2.1 beendet. Nutzer können somit nicht mehr zu diesen früheren Versionen von iOS zurückkehren, sofern sie schon das Update auf iOS 14.3 installiert hatten, das Apple im letzten Monat für alle Nutzer veröffentlicht hatte. Größte Neuerung des Updates auf iOS 14.3 war das Feature ProRAW, das allerdings nur am iPhone 12 Pro / Max genutzt werden kann.

Apple hat die Signierung von iOS 14.2 und iOS 14.2.1 gestoppt, letztere Version war nur für das iPhone 12 verfügbar. Sofern Nutzer bereits das Update auf iOS 14.3 installiert haben, können sie nun nicht mehr zu der vorangegangenen Version zurückkehren. Die größte Neuerung in iOS 14.2 waren neue Emojis, während Apple mit dem Update auf iOS 14.3, das im letzten Monat für alle Nutzer veröffentlicht worden war, das ProRAW-Feature bereitgestellt hatte. Hiermit können Fotos im RAW-Format aufgenommen werden, was zusätzliche Möglichkeiten für die spätere Bearbeitung eröffnet. ProRAW kann allerdings nur am iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max genutzt werden.

Ein Downgrade von iOS ist vor allem für Nutzer von Jailbreaks interessant

In der Regel dürften Nutzer kaum ein Interesse daran haben, zu einer früheren iOS-Version zurückzukehren. Einzig Nutzer von Jailbreaks entscheiden sich häufig dazu, Updates nicht zu laden, so lange kein neuer Jailbreak für das Update verfügbar ist.

Aktuell läuft die Beta-Phase für iOS 14.4, hier legt Apple aktuell aber eine längere Auszeit ein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!