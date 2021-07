Home Apple Apple spendet für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland und den Nachbarländern

Apple wird sich finanziell an der Bewältigung der Flutkatastrophe in Folge der jüngsten Unwetter beteiligen, die in weiten Teilen Deutschlands und einiger Nachbarländer für große Zerstörungen gesorgt hat. Mehr als 100 Menschen verloren in den Wassermassen ihr Leben. Apple spendet regelmäßig an Organisationen, die sich für die Interessen von Opfern einer Naturkatastrophe einsetzen.

Apple wird auch einen Beitrag leisten, die Auswirkungen der jüngsten Unwetter abzumildern. Im Südwesten Deutschlands kam es in Folge extrem ergiebiger und lang anhaltender Niederschläge in den letzten Tagen zu einer ausgedehnten katastrophalen Entwicklung. Über die Ufer getretene Flüsse und übergelaufene Talsperren sowie abrutschende Hanglagen haben zahlreiche Opfer gefordert.

Die Zal der Todesfälle hat inzwischen die Marke von 100 Opfern übersprungen, dürfte aber noch weiter steigen, da aktuell noch zahlreiche Personen vermisst werden. Vielerorts sind Dörfer und Landkreise von der Außenwelt abgeschnitten, Infrastruktur wie Straßen, Brücken, aber auch das Mobilfunk- sowie das Festnetz haben schweren Schaden genommen.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021

Vor diesem Hintergrund kündigte Apple an, sich hilfreich einbringen zu wollen, wie Tim Cook auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte.

Auch in Belgien und den Niederlanden kam es zu schweren Verwüstungen und zahlreichen Opfern.

Apple spendet häufiger bei Naturkatastrophen

Es ist nicht unüblich, dass Apple für die Opfer von Katastrophen spendet. Das Unternehmen hatte sich etwa an der Hilfe für Geschädigte der verheerenden Buschfeuer in Kalifornien beteiligt. Auch spendete Apple Geld zur Hilfe der ersten chinesischen Opfer von Corona. Zuletzt floss Geld aus Cupertino zur Hilfe der Opfer einer schweren Unwetterlage in Texas, bei der Anfang des Jahres in weiten Teilen des Staates für teils Wochen der Strom ausfiel.

Wie hoch diese Spenden ausfallen, kommuniziert Apple nicht, zumeist fließt ein niedriger einstelliger Millionenbetrag.

