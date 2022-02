Home Sonstiges Apple Pay bei Sparkassenkunden beliebt: Wie später Einstieg zur Innovation wird

Die Sparkassen können mit dem Einsatz von Apple Pay mehr als zufrieden sein. Die Anzahl der Kunden, die im vergangenen Jahr Zahlungen per Apple Pay über ihr Sparkassenkonto tätigten, ist drastisch gestiegen. In Zukunft soll di Funktionalität weiter ausgebaut werden.

Einige werden sich erinnern, die Sparkassen waren bei der Einführung von Apple Pay mit am langsamsten und am verstocktesten. Lange hielt man an deutschen Insellösungen fest, die viel gekostet und wenig eingebracht haben, fast unerschütterlich schien die Weigerung, den amerikanischen Tech-Giganten die effektive Überlegenheit bei Schaffung und Weiterentwicklung eines überlegenen Nutzererlebnisses zuzugestehen, doch schließlich knickte man doch ein. Sowohl Sparkassen, als auch die Volksbanken, unterstützen inzwischen Apple Pay und zumindest bei den Sparkassen war das offenbar die richtige Entscheidung.

Die Anzahl der Sparkassenkunden, die im vergangenen Jahr auf Apple Pay zur ‚Tätigung einer Zahlung gesetzt haben, ist im Vergleich zum Vorjahr drastisch gestiegen, schreibt der deutsche Sparkassen- und Giroverband heute in einer Pressemitteilung.

2,5 Millionen Sparkassenkunden nutzten im Jahr 2021 Apple Pay zum Bezahlen mit ihrer Sparkassen-Card (girocard) oder Sparkassen-Kreditkarte. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert (2020: 1,5 Millionen Nutzer). Dieser Zuwachs resultiert nicht zuletzt daraus, dass die Sparkassen und Apple den Einsatz von Apple Pay auf immer mehr Kanälen und Geräten anbieten.

Erstaunliche Interpretationen

Im weiteren wird allerdings entweder die grenzenlose Fantasie oder der grenzenlose Realitätsverlust des Bankenverbandes deutlich, da heißt es nämlich tatsächlich:

„Mit Apple Pay hat die Sparkassen-Finanzgruppe einmal mehr ihre Innovationsführerschaft bei Mobile-Payment-Produkten unter Beweis gestellt. (…) Die Sparkassen-Card ist ihr zuverlässiger Shopping-Begleiter in der analogen wie in der digitalen Einkaufswelt“, kommentiert Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).

Nahezu alle größeren und kleineren deutschen Banken waren bei Apple Pay und Google Pay früher auf den Zug aufgesprungen. Wie man angesichts der eigenen Verstolperung des Anschlusses rückblickend von Innovationsführerschaft sprechen kann, erschließt sich wohl nur altgedienten Routiniers der Unternehmenskommunikation. In einer weiteren Meldung haben wir über die Einstellung der SMS-TAN für Sparkassenkunden berichtet.

