Apple Music und App Store mit Problemen: Apple meldet Störungen

Apple Music hat aktuell ein Problem und funktioniert bei manchen Nutzern nicht. Auch den App Store hat es am Montag Nachmittag erwischt. Laut Apple sind diesmal alle Benutzer betroffen, zumindest bei uns funktionieren die Dienste aber normal.>

Die neue Woche startet mit Problemen in der iCloud von Apple: Derzeit erfahren Nutzer einige Probleme bei der Nutzung von Apple Music. Wie Apple auf seiner Seite für den Systemstatus der iCloud mitteilt, sind diesmal tatsächlich alle Nutzer von den Problemen betroffen, das ist ungewöhnlich. In der Regel spricht Apple nur von einigen wenigen Nutzern.

In der Redaktion können wir Apple Music allerdings aktuell ohne Probleme nutzen.

Auch der App Store hat Probleme

Weiter gibt es auch Probleme mit dem App Store. Auch hier sind laut Apple alle Anwender betroffen. Wieso die iCloud derzeit klemmt, ist nicht klar. Die Störung besteht laut Apple seit 17:41 Uhr deutscher Zeit.

In den meisten Fällen dauert es einige Stunden, bis alles wieder ordnungsgemäß funktioniert.

Habt ihr derzeit auch Probleme mit Apple Music, dem iOS oder Mac App Store oder einem anderen Dienst?

