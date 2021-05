Home Daybreak Apple Apple Music Lossless kommt, aber nicht für die AirPods | Beats Studio Buds vor Start? | iOS 14.6 und Co. auch vor Start – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der gestrige Tag brachte so allerhand neues: Da kam unter anderem Apple Music Lossless. Und diese Ankündigung bringt einiges an Licht, aber auch ein wenig Schatten mit sich. Auch kamen neue Betas und wir mussten über ein ziemlich heftiges Sicherheitsloch berichten. Damit willkommen zum Überblick am Morgen, bei dem wir uns heute auf das wichtigste beschränken müssen.

Was haben wir da nicht alles spekuliert und interpretiert die letzten Tage, ich erspare euch jetzt den Rückblick, nur diese Information über den zu erwartenden Speicherplatzbedarf möchte ich euch noch einmal verlinken. Aber jedenfalls: Apple Music Lossless ist jetzt offiziell. Verlustfreies Streaming für 75 Millionen Songs und zugleich 3D-Audio für zumindest einige Titel, hier alle Details.

Die AirPods haben leider gar nichts davon

Dumm nur, dass Besitzer der AirPods von Lossless Audio so gar nichts haben: Denn alle AirPods einschließlich der über 600 Euro teuren AirPods Max unterstützen kein Lossless Audio. Der Grund: Der genutzte Bluetooth-AAC-Codec gibt das einfach nicht her. Traurig, aber es könnte einen Ausweg geben, zumindest für die AirPods Max, hier dazu mehr.

Apple könnte bald neue Beats-Kopfhörer bringen

Hat Apple noch immer nicht genug von Beats? Tatsächlich scheint aktuell die Markteinführung eines neuen Modells vorbereitet zu werden: Beats Studio Buds sollen sie heißen und hier findet ihr die Details.

Updates für iOS und Co. kommen bald für alle Nutzer

Auch die Entwickler erhielten gestern wieder Futter: iOS 14.6 RC, macOS Big Sur 11.4 RC, watchOS 7.5 RC und tvOS 14.6 RC sind da. Was es in iOS 14.6 neues geben wird, lest ihr hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Kurz und schmerzvoll: Es gab eine heftige Sicherheitslücke bei smarten Kameras in der eigenen Wohnung, hier dazu mehr.

Es gab auch neue Apple Watch-Armbänder und ein neues Zifferblatt, hier die Details.

WhatsApp arbeitet offenbar an einer Einstellung für verschwindende Chats, hier die Details.

Und Amazon Music HD kostet plötzlich nichts mehr extra. Ja Mensch – wie kommt das denn?

Damit entlasse ich euch in einen hoffentlich recht entspannten Dienstag!

