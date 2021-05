Home Apple Apple Music HiFi: Android-Beta warnt schon vor steigendem Speicherplatzverbrauch

Apple dürfte ziemlich sicher bald ein HiFi-Angebot für Apple Music starten: Die Arbeiten daran scheinen bereits weit fortgeschritten. Nutzer der Beta von Apple Music unter Android erhalten aktuell bereits erste Informationen, die den gestiegenen Speicherplatzbedarf für Songs in hoher Qualität angeben.

Apple wird wohl in nächster Zeit ein Apple Music-HiFi-Abo an den Start bringen: Nun tauchen auch in der Beta von Apple Music Hinweise auf ein solches Angebot auf. Dort sind vor kurzem Warnmeldungen entdeckt worden, die die Nutzer darüber informieren, dass Streaming von Songs in verlustfreier Qualität mehr Speicher und Bandbreite erfordern.

Von verlustfreier Komprimierung wird allgemein häufig in Zusammenhang mit HiFi-Abos gesprochen. Apple Music erklärt unter Android, dass zehn GB Speicher auf dem Gerät durchschnittlich für 3.000 Songs in hoher Qualität ausreicht, dass 1.000 Songs verlustfrei gespeichert werden können und schließlich nur mehr 200 Songs in Hi-Res Lossless. Hierbei handelt es sich offenbar um die qualitativ anspruchsvollste Stufe: Ein Song in dieser Qualität belegt durchschnittlich 145 MB.

Start von Apple Music HiFi mit den AirPods 3?<

Zum Vergleich: Ein Track in der derzeit üblichen Qualität auf Apple Music mit einer Länge von drei Minuten belegt rund 1,5 MB.

Apple wird schon länger ein Apple Music-HiFi-Abo nachgesagt. Die Hinweise wurden konkreter, als entsprechende Bestandteile im Code von iOS 14.6-Beta-Versionen entdeckt wurde, Apfelpage.de berichtete. Weiterhin wurde in diesem Zusammenhang darüber spekuliert, dass das neue HiFi-Abo womöglich nur mit bestimmten Modellen der AirPods oder anderer Kopfhörer genutzt werden kann. Zuletzt tauchten Gerüchte auf, wonach Apple die neuen AirPods 3 am kommenden Dienstag gemeinsam mit Apple Music HiFi auf den Markt bringen könnte.

