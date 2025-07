Liste: An diesen neuen Macs arbeitet Apple

Kaum überraschend arbeitet Apple bereits an diversen neuen Macs. Ein Fund aus einer internen Liste verrät nun die Modellnummern verschiedener neuer Modelle.

Apple arbeitet derzeit bereits an einer Reihe neuer Mac-Modelle: Der Apple-Leaker Marko Zivkovic hat heute eine Liste mutmaßlicher interner Modellkennungen für kommende Mac-Geräte veröffentlicht. Diese sollen in den nächsten zwölf bis 18 Monaten erscheinen und bestätigen, dass Apple offenbar an Neuauflagen sämtlicher Mac-Modelle arbeitet – darunter MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio und Mac Pro.

Welche neuen Macs noch dieses Jahr kommen könnten

Bereits für Ende 2025 erwartet wird die Einführung neuer MacBook-Pro-Modelle mit den Chips M5, M5 Pro und M5 Max. Parallel dazu könnten auch aktualisierte Versionen des Mac mini und des iMac mit dem M5-Chip erscheinen – analog zum Upgrade-Zyklus aus dem Vorjahr.

Im Jahr 2026 stehen laut Bericht dann das MacBook Air und der Mac Studio auf dem Plan. Auch ein neuer Mac Pro befindet sich angeblich weiterhin in der Entwicklung, wobei unklar ist, ob er noch dieses Jahr oder erst im kommenden Jahr vorgestellt wird.

Größere Designänderungen sind für keine der bevorstehenden Mac-Generationen bekannt – mit einer Ausnahme: Für die zweite Jahreshälfte 2026 wird erwartet, dass Apple beim MacBook Pro mit den kommenden M6-, M6 Pro- und M6 Max-Chips erstmals auf OLED-Displays umstellt und gleichzeitig ein schlankeres Gehäusedesign einführt. Bis dahin dürften die meisten Hardwareupdates vor allem unter der Haube stattfinden.