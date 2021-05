Home Apple Offiziell: Apple Music Lossless mit 3D-Audio und Dolby Atmos ab Juni

Offiziell: Apple Music Lossless mit 3D-Audio und Dolby Atmos ab Juni

Jetzt haben die Spekulationen ein Ende: Apple Music Lossless wurde von Apple gerade eben offiziell angekündigt: Ab Juni werden die Inhalte aus dem Katalog von Apple Music für die Nutzer verfügbar sein. Zusätzliche Kosten werden hier nicht anfallen.

Nachdem die Spekulationen zu einer HiFi-Variante von Apple Music zuletzt nun immer dichter geworden sind, ist nun Schluss mit den Gerüchten: Apple Music Lossless wurde von Apple vorhin offiziell angekündigt. Das Unternehmen erklärte in einer Presseaussendung den Start von Apple Music Lossless im kommenden Monat.

Ab Juni werden Inhalte in Lossless Audio für alle Abonnenten zur Verfügung stehen und zwar ohne zusätzliche Kosten – ein Schlag in Richtung Spotify. Dabei soll der gesamte Katalog in dieser neuen Qualitätsstufe gestreamt werden können, nach Apples Angaben aktuell rund 75 Millionen Songs.

Auch Dolby Atmos und 3D-Audio kommen

Apple schreibt zum Start der neuen Qualitätsstufen:

„Apple Music macht den größten Fortschritt in Sachen Audioqualität, den es je gegeben hat“, sagt Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats von Apple. „Einen Song in Dolby Atmos zu hören ist wie Magie. Die Musik kommt aus allen Richtungen und klingt einfach unglaublich. Jetzt bringen wir unseren Hörer:innen dieses wirklich innovative und immersive Erlebnis mit Musik von ihren Lieblingskünstler:innen wie J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd und vielen anderen.

Dolby Atmos auf AirPods mit H1-Chip

Zusätzlich können Künstler ihre Tracks nun auch in 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos auf Apple Music bereitstellen. Diese Inhalte werden automatisch auch in 3D-Audio auf allen AirPods und Beats-Kopfhörern mit H1- oder W1-Chip abgespielt.

Zudem laufen sie auch auf den neuesten iPhones, iPads und Macs in dieser Qualität. 3D-Audio-Tracks werden mit den bereits entdeckten Logos gekennzeichnet sein.

Darüber hinaus wird die Apple Music-Redaktion spezielle Playlists mit 3D-Audio-Inhalten für die Hörer bereitstellen. Apple Music kündigt an, kontinuierlich neue Inhalte in 3D-Audio hinzuzufügen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!