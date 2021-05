Home Betriebssystem Beats Studio Buds: Neue Kopfhörer von Apple im iOS-Code entdeckt

Beats Studio Buds: Neue Kopfhörer von Apple im iOS-Code entdeckt

Apple arbeitet offenbar an neuen Beats-Kopfhörern. Sie werden total kabellos sein und vermutlich im Highend-Spektrum des Lineups angesiedelt. Hinweise auf dieses neue Beats-Modell fanden sich in der neuen RC-Version von iOS 14.6 von heute.

Apple wird offenbar demnächst einen neuen Beats-Kopfhörer auf den Markt bringen, entsprechende Hinweise fanden sich heute unmittelbar nach ihrer Verteilung im Code der RC-Version von iOS 14.6. Danach wird Apple diese neuen Beats unter dem Namen Beats Studio Buds auf den Markt bringen. Die Beats Studio Buds werden vollständig kabellose Kopfhörer mit einem Smart Charging-Case sein.

Beats Studio Buds sollen mit neuem Apple-Audiochip kommen

Apple werde die Beats Studio Buds mit einem neuen Audioclip ausstatten, der auch die Unterstützung für „Hey Siri“ mitbringen wird, wie weiter aus dem Code der Beta hervorgeht. Ob hierbei der H1 oder eine Weiterentwicklung zum Einsatz kommen wird, ist nicht absehbar.

Auch ist eher nicht zu erwarten, dass die neuen Beats Studio Buds Apple Music Lossless unterstützen, ebenso wenig wie alle AirPods-Modelle, was in der Limitierung des Bluetooth-AAC-Codecs begründet liegt. Ob die neuen Beats-Kopfhörer tatsächlich in nächster Zeit vorgestellt werden und wenn ja, auch unter diesem Namen, ist noch offen.

