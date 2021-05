Home Betriebssystem macOS Big Sur 11.4 RC für Entwickler ist da: Podcasts-Updates und Fehlerbehebungen

Apple hat gerade eben auch macOS Big Sur 11.4 in der RC-Version für die Entwickler bereitgestellt. Diese Version ist wohl auch die letzte Testversion, die Entwickler von diesem Update zu sehen bekommen. Das Update für alle Nutzer dürfte dann in der kommenden Woche erscheinen.

Neben iOS 14.6 RC hat Apple gerade eben auch macOS Big Sur 11.4 als Release Candidate für die Developer zum Download bereitgestellt. Die Aktualisierung kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

Dieser RC dürfte die letzte Version von macOS Big Sur 11.4 sein, die für die Developer erscheint. Sollten sich keine gravierenderen Probleme einstellen, dürfte diese Fassung auch für alle Nutzer erscheinen, wohl in der kommenden Woche.

Neues bei Podcasts und Fehlerbehebungen

Das Update auf macOS Big Sur bringt der Podcasts-App den Umgang mit den neuen Premium-Optionen bei.

Gleichzeitig behebt es ein Problem mit der Anordnung von Lesezeichen in Safari und einen Fehler, der dazu führen konnte, dass Websites in Safari nach dem Aufwecken aus dem Ruhezustand nicht mehr richtig dargestellt wurden.

Ein weiteres Problem in Zusammenhang mit dem Export von Keywords in der Fotos-App und ein Fehler, der zum Einfrieren bei der Suche in PDFs führen konnte, wurde behoben.

