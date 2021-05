Riesiges Datenleck bei eufy Sicherheitskameras

Einer der meistgekauften Hersteller von smarten Sicherheitskameras ist eufy und hier gibt es nun eine beunruhigende Meldung bezüglich der Sicherheit zu verkünden.

eufy punktet vor allem mit günstigen Preisen, die scheinen wohl aber auch zulasten der Sicherheit zu gehen. Über das Wochenende tauchten vor allem auf reddit beunruhigende Meldungen auf, die vor allem von Usern aus Australien und Neuseeland geteilt worden sind.

So war es Usern möglich, in der App von eufy nicht nur auf ihre eigenen Daten zuzugreifen, sie bekamen auch Zugriff auf die Daten anderer User. Konkret konnten fremde User auf den aktuellen Live-Feed sowie gespeicherte Kamera-Feeds zugreifen. Stellvertretend haben wir uns dazu eine Meldung des Users MeChum87 herausgesucht:

„Hat sonst noch jemand das? Ich habe heute meine App (aus Neuseeland) überprüft und bemerkt, dass keines der Videos von mir selbst war. Sie stammen von jemandem in einem anderen Land (schöner Mustang) – „Kangaroo Cam“ spielt darauf an, irgendwo in Australien zu sein. Ich kann auch ihre Kontaktdaten sehen (als hinzugefügte Konten) […] Ich habe 3 kleine Kinder, ich bin sehr besorgt, dass auch andere auf meine Kameras schauen. Riesiger Sicherheitsbruch Eufy – WTF. EufyCam – Ich werfe meine in den Mülleimer, ich schlage vor, Sie tun dasselbe.“