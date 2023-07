Home Mac Apple-Manager: Wollten 15 Zoll-MacBook mit Intel bauen

Apple-Manager: Wollten 15 Zoll-MacBook mit Intel bauen

Apple hat vor kurzem ein MacBook Air mit 15 Zoll großem Bildschirm vorgestellt. Angeblich wollte das Unternehmen diesen Mac schon früher bringen, doch mit Intel sei das einfach nicht möglich gewesen.

Apples neues MacBook Air ist größer als seine Vorgänger: 15 Zoll misst es in der Diagonale. Lange hatten Kunden auf ein größeres und zugleich günstigeres MacBook Air gewartet, der Grund dafür soll Intel gewesen sein, so nun zwei Manager von Apple im Interview.

MacBook Air 15 Zoll: Mit Intel ging es nicht

So ganz genau gehen Laura Metz, Mac-Produktmanagerin und Thomas Tan vom Unternehmensproduktmarketing bei Apple nicht auf die Frage ein, wieso ein MacBook Air 15 Zoll mit Intel nicht möglich gewesen war. Tatsächlich habe Apple kein gutes Paket aus einem Intel-Chip und einem 15 Zoll-Mac schnüren können, das die Leistung liefert, die Kunden von einem MacBook Air erwarten.

Mit dem neuen Apple Silicon-Chip könne Apple auch geschäftlichen Kunden das Plus an Leistung liefern, das sie erwarteten, so die Manager weiter in einem Interview, das ihr hier lesen könnt.

Tatsächlich ist Apple nun freier und unabhängig von Intels Chip-Veröffentlichungsintervall, ob allerdings zuvor ein 15 Zoll-MacBook mit Intel-CPU nicht möglich gewesen ist, steht freilich dahin. Das MacBook Air 15 Zoll kommt mit dem bekannten M2-Chip, bis der leistungsfähigere, weil kleinere M3 an den Start gehen wird, dürfte es noch etwas dauern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!