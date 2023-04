Home Daybreak Apple Apple-Headset so gut wie sicher auf WWDC | iOS 17 erkennt eure Gefühle | Standort-Einschränkungen in iOS 16 – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es mal wieder um das Apple-Headset, wie in iOS 17 auf euer Wohlbefinden geachtet werden soll und welche standortabhängigen Einschränkungen sich mit iOS 16 eingeschlichen haben. Das und mehr gleich hier!

VR-Headset wird wohl auf der WWCD gezeigt werden

Lange wurde spekuliert. Doch nun befindet sich die Brille von Apple wohl in der letzten Fertigungsphase. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, sollte sie also auf der kommenden WWDC im Juni vorgestellt werden. Es erscheint nur logisch, dass für so ein Produkt erstmal die Software gezeigt wird, damit Entwickler anschließend Apps dafür programmieren können.

Wohlfühlen mit iOS 17

Neben der bekannten Journal-App, die mit iOS 17 erscheinen und für eure geistige Gesundheit hilfreich sein soll, setzt Apple wohl generell bei seinem neuen Betriebssystem auf Emotionen. So soll iOS 17 eure Stimmungen über den Tag wahrnehmen und dabei helfen, sie zu verbessern. Wenn man mit Siri redet, kann das Wohlbefinden schonmal ganz schnell ins negative rutschen.

iOS 16 schaltet gewisse Funktionen in manchen Ländern ab

Mit dem Update 16.2 wurde ein System aufgespielt, dass es Apple erlaubt, manche Funktionen abzustellen, abhängig von eurem Standort. Solltet ihr also in ein Land reisen, das gewisse Funktionen nicht erlaubt, können diese automatisch von eurem iPhone deaktiviert werden. Es wird vermutet, dass dies Apples technische Vorbereitungen für Sideloading sein könnten.

Was sonst noch wichtig war

Das war es wiedermal für heute. Euch allen noch einen schönen und erfolgreichen Donnerstag!

