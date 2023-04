Apple TV+ verrät Starttermin und Trailer von „City of Fire“

Die zwei Jahre Corona-Pandemie haben gezeigt, dass Arbeiten im Home-Office sehr produktiv sein kann – oder man einen eminent hohen Verschleiß an Serien erlebt. Gut, dass Apple TV+ für regelmäßig neue Inhalte sorgt.

Die neue Drama-Serie „City of Fire“ basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Garth Risk Hallberg und wird Mitte Mai auf dem Streamingdienst debütieren. Wonders übernimmt dabei die Hauptrolle der Samantha, während Oleff Charlie, einen Freund von Samanth spielt. Beide fungieren auch als Produzenten der Serie. Der Dienst beschreibt die Serie mit den folgenden Worten:

In „City on Fire“ wird am 4. Juli 2003 ein NYU-Student im Central Park erschossen. Samantha ist allein; es gibt keine Zeugen und sehr wenig physische Beweise. Die Band ihrer Freunde spielt in ihrem Lieblingsclub in der Innenstadt, aber sie geht, um jemanden zu treffen, und verspricht, zurückzukehren. Das tut sie nie. Während das Verbrechen gegen Samantha untersucht wird, hat sie sich als entscheidender Zusammenhang zwischen einer Reihe mysteriöser stadtweiter Brände, der Musikszene in der Innenstadt und einer wohlhabenden Immobilienfamilie in der Stadt herausstellen, die unter der Belastung der vielen Geheimnisse, die sie bewahren, ausfranst.