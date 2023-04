Home Hardware tado° stellt Heat Pump Connector für Wärmepumpen vor

tado° stellt Heat Pump Connector für Wärmepumpen vor

In den letzten Wochen ist in Deutschland primär das Heizungsgesetz äußerst kontrovers diskutiert worden, was vor allem an den handwerklichen Fehlern und dem festgehaltenen Zeitplan liegt. Wir planen nicht in die Debatte einzusteigen, sondern legen stattdessen den Fokus auf ein neues Produkt von tado°, welches für Interessenten einer Wärmepumpe mit HomeKit interessant werden könnte.

Heat Pump Connector angekündigt

Wer auf HomeKit setzt und sich für eine Wärmepumpe interessiert, sollte sich auf den Hersteller Vaillant konzentrieren. Grund ist der Heat Pump Connector von tado°, der nun vorgestellt wurde. Hierbei handelt es sich um eine Lösung, die ab Werk mit der Internet Bridge des Anbieters ausgeliefert wird und sich ohne einen Handwerker installieren lässt. Mit der Bridge von tado°, die sich auch in HomeKit integrieren lässt, lassen sich dann auf dem Weg nach Hause Raum- und Wassertemperatur regeln.

Eingeschränkte Kompatibilität

Die eingeschränkte Kompatibilität bezieht sich auf den Hersteller. Der Heat Pump Connector lässt sich nur mit Wärmepumpen von Vaillant nutzen, hier werden allerdings nahezu alle Modelle unterstützt. Ausnahme ist die geoTherm laut FAQ von tado°

Preise und Verfügbarkeit

Der Heat Pump Connector wird auch in Frankreich und den Niederlanden angeboten und kostet 99,99 Euro. Der Vertrieb wird derzeit über die Webseite von tado° realisiert und es ist unklar, ob auch andere Händler den Artikel einlisten dürfen.

