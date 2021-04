Home Apple Apple Event gestartet: „Apple Podcasts Abonnement“ | Apple Card Family und mehr

Vor einigen Minuten hat das Apple „Spring Loaded“ Event begonnen“. Selten war so unklar, was genau Apple präsentieren wird. Und noch immer haben wir keine Gewissheit. Aber ein paar Dinge können wir schon einmal sagen.

Für alle, die das Apple Event nicht verfolgen können, fassen wir kurz zusammen, was sich aktuell beim Spring-Event tut:

Das Event ist im gleichen Stil gehalten wie die vorigen Keynotes. Wir tippen auf „Pre-Recorded“ und nicht live

In der Einladung gab es wieder einen bunten kleinen Film, der den Apple Park zeigt und ein Apple Logo, das sich durchzingelt. Untermalt von einem großen „Hello“.

Tim Cook steht dieses Mal nicht im Gebäude Apple Park, sondern draußen. Er läuft zu Beginn mit einem T-Shirt durch den Park und erzählte, dass Apple und seine Zulieferer komplett CO2-neutral sind bis 2030.

Cook sagte, er sei optimistisch, dass schon bald bessere Tage auf uns zukommen (in einer Anspielung auf Corona).

Zur Apple Card hatte Tim Cook einige Updates zu Beginn: „Apple Card Family“ führt die Möglichkeit ein, dass jeder über 18 Jahren eine Apple Card nutzen kann in der Familie.

Apple Podcasts Updates: Podcast Abos kommen

Weiter ging es mit Podcasts: Apple gestaltet das Design der App um und es gibt nun sogar individuelle Designs für die jeweiligen Podcast-Unterseiten.

Die größte Ankündigung waren aber die „Apple Podcast Abonnements“. Sie sollen werbefreies Hören und exklusiv verfrühten Zugang für Abonnenten zu Episoden gewähren. Starten wir das Ganze in 170 Ländern, also fast weltweit.

Wie und was genau Apple Podcast Abos sein sollen, blieb unklar. Zum Beispiel: Was ist alles inkludiert und können die Podcaster das individuell konfigurieren? Den Speed, den Apple an den Tag legt beim Event, ist unglaublich. Details bekommen wir wohl in den nächsten Tagen. Starten wir das Ganze vermutlich im Mai.

iPhone 12 ab jetzt in neuem Purple

Und noch ein Update für iPhone: Das iPhone 12 kommt bald auch in der Farbe „Purple“, einem Violette. Das ist ja was!

Was sonst noch beim Event kommt, lest ihr in unserem Ticker!

