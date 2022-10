Home Featured Angriff auf Apple: Google Pixel 7 und 7 Pro und neue Pixel Watch vorgestellt

Heute am späten Nachmittag unserer Zeit stellte Google seine neueste Hardware vor, wobei nahezu alle wichtigen Details schon vorab im Netz verfügbar waren. Neben seinen beiden neuen Smartphones, Pixel 7 und Pixel 7 Pro, präsentierte man noch seine runde Pixel Watch sowie das Pixel Tablet. Deutlich interessanter ist aber, was in Sachen Software passiert – hiervon darf sich Apple eine Scheibe abschneiden.

Pixel 7 und Pixel 7 Pro

Die neuen Pixel-Telefone kommen mit 6,3 Zoll und 6,7 Zoll Bildschirmgröße in einem neu gestalteten Gehäuse aus recyceltem Aluminium. Das kleinere Pixel 7 kommt mit einem OLED-Display mit 90 Hz und einer Auflösung von 416 ppi. Das größere Pixel 7 Pro bietet ebenfalls ein OLED-Display an, verfügt aber dank LTPO über eine variable Bildwiederholrate von 120 Hz bis 10 Hz und eine Auflösung von 512 ppi. Der RAM beträgt beim größeren Modell 12 GB, das kleinere Modell muss sich mit 8 GB RAM begnügen.

Google behält bei den Geräten sein sogenanntes Kameraband bei und bringt hier Tele- und Weitwinkelobjektive mit 48 und 50 Megapixeln unter. Dabei handelt es sich um die Kameras aus dem letztjährigen Pixel 6 und 6 Pro. Das Pixel 7 Pro bekommt zudem noch eine Telekamera mit 48 Megapixeln und fünffacher optischer Vergrößerung. Die Anfangsblende liegt bei f/3.5, die Pixel sind 0,7 µm groß. Die wesentlichen Verbesserungen will Google mit überarbeiteter Software erreicht haben, was dank des Tensors G2 möglich ist. So sollen Makros ab einer Entfernung von 3 cm gelingen, außerdem löst der Nachtmodus nun schneller aus. Obendrein ermöglichen die Optimierungen bei der Software einen deutlich größeren digitalen Zoom: Das Pixel 7 kann auf bis zu 8-fache Vergrößerung zoomen, das Pixel 7 Pro erreicht eine 30-fache Vergrößerung.

Auch wenn Google sich bezüglich der Spezifikationen des neuen Tensor G2 bedeckt hält, soll der neue Chip im Bereich Machine Learning bis zu 60% schneller als sein Vorgänger sein. Damit soll es auch möglich sein, verwaschene Aufnahmen nachträglich zu schärfen und zu verbessern. Google ist davon überzeugt, dass alle Aufnahmen, die mit den vorherigen Pixel-Geräten aufgenommen worden sind, so nachgebessert werden können. Videos lassen sich in maximal 4K mit bis zu 60 fps und in 10-Bit-HDR aufnehmen, das ist oberer Durchschnitt. Der Fokus liegt weiterhin auf den Fotos. Flankiert wird der Tensor G2 vom neuen Sicherheitschip Titan M2. Der fungiert wie die Secure Enclave bei Apple und wird von Google sogar im Google Cloud Data Centre eingesetzt. Der Hersteller betonte während der Präsentation zudem, dass Privatsphäre und Datenschutz bei der Entwicklung der diesjährigen Smartphones eine zentrale Rolle eingenommen haben.

Der Akku des Pixel 7 hat eine Nennladung von 4.355 mAh, der des Pixel 7 Pro kommt mit 5.000 mAh. Für beide Modelle gibt Google eine übliche Laufzeit von 24 Stunden an. Die Smartphones können schnellgeladen werden, in 30 Minuten soll ein Ladestand von 50 Prozent erreicht werden. Das sind vor allem im Androidbereich keine herausragenden Werte. Beide Geräte verfügen über Gorilla Glass Victus sowie eine IP68-Zertifizierung sowie einen Fingerprint-Sensor und die Möglichkeit, über die Frontkamera dank K.I Face Lock zu benutzen.

Software

Google hat zudem einige neue Funktionen vorgestellt, die dank des Tensor G2 möglich sind: So sollen sich Audionachrichten in Echtzeit zu schriftlichen Nachrichten transkribieren lassen. Außerdem soll dank K.I. die Qualität der Sprachanrufe deutlich gesteigert werden. Was uns aber besonders gut gefällt, ist Pixel Feature Drops: Google beschreibt damit, wie in regelmäßigen Abständen Updates herausgegeben werden, mit denen die Software der Pixel-Geräte neue Funktionen und Features anbieten soll. Und das ist ein zentraler Punkt, den Apple mit Interesse verfolgen sollte. Bereits mehrere Jahre in Folge kündigt man auf seiner WWDC immer wieder für iOS großartige Updates und Features an, die zum jeweiligen Release von iOS nicht im Ansatz fertig sind – dieses Jahr ist der Stage Manager für das iPad geradezu exemplarisch. Das Pixel / und das Pixel 7 Pro werden mit Android 13 ausgeliefert und verfügen via Google One über einen integrierten VPN. Der ist komplett kostenfrei, kommt aber erst im Laufe des Jahres.

Pixel Watch

Es war ein offenes geheimnis und fast ein Jahr von Google angeteasert. Die Rede ist von der Pixel Watch. Wie erwartet, hat sich der Konzern aus Mountain View für ein rundes Display entschieden und laut den ersten Bildern ist der Displayrand relativ dick. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 mm, ist 12,3 mm dick und wiegt ohne Armband 36 Gramm. Die Pixeldichte liegt bei durchschnittlichen 320 ppi. Die maximale Helligkeit gibt Google mit 1.000 cd/m² an. Wie groß das Display selbst ist, verrät Google nicht. Gesteuert wird über das Touchdisplay und eine digitale Krone, die verdächtig dem Pendant von Apple ähnelt.

Als Software kommt wearOS 3.5 zum Einsatz, was im Fitnessbereich durch den Zukauf von Fitbits Software ergänzt wurde. Sie kann bis zu 40 unterschiedliche Sportarten aufzeichnen. Dank Fitbit-Integration bekommen Nutzer eine tägliche Fitnessauswertung, Aktivzonenminuten sollen beim Training helfen, die Intensität besser einzuschätzen und zu steuern. Die Pixel Watch zeichnet neben den Schritten auch kontinuierlich die Herzfrequenz auf und kann EKGs erstellen. Eine Warnung bei Vorhofflimmern ist eingebaut. Nachts kann der Schlaf überwacht werden, am nächsten Tag gibt es eine detaillierte Auswertung.Genauso wie bei der Apple Watch sollen sich verschiedene Watch Faces einstellen und die Armbänder wechseln lassen. Dafür hat sich Google einen speziellen Mechanismus einfallen lassen. Übrigens, alle angebotenen Armbänder sind aus recycelten Materialen hergestellt. Bei der Watch ist der verwendete Edelstahl zu 80 % recycelt. Die Pixel Watch soll dabei bis zu 50 Meter wasserdicht sein, dazu trägt auch das Edelstahlgehäuse bei. Bei der Konnektivität gibt es zwei Optionen – Bluetooth und WLAN sowie eine Version mit zusätzlich LTE. Mit Blick auf die Apple Watch ist die Pixel Watch überraschend günstig, 379 Euro bzw. 429 Euro für die LTE-Variante werden fällig. Wer bei Apple Edelstahl haben möchte, muss mindestens 849 Euro investieren.

Pixel Tablet

Google gewährte auch einen etwas detaillierten Blick auf das Pixel Tablet, verriet aber noch nicht alles. So wird das Tablet ebenfalls vom Tensor G2 mitsamt Titan M2 angetrieben und soll so dank Android 13 und dem Material Design alle wesentlichen smarten Funktionen des Pixels ermöglichen. An die Größe des Displays wird die Steuerung des Smart Home angepasst. Konkretere Details wie die Displaydiagonale (wir gehen von 11″ laut den Bildern aus), RAM oder Speicher will Google jedoch erst Anfang 2023 verraten, der Marktstart erfolgt dann im Laufe des Jahres. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, was aber am Zubehör liegt. Google zeigte nämlich auch ein Smart Speaker Dock.

Man legt das Pixel Tablet angewinkelt darauf, die Audioausgabe wechselt automatisch zum Lautsprecher und man kann das Pixel Tablet unter anderem als digitalen Bilderrahmen benutzen. Im Grundsatz sieht das ganze wie ein Google Nest Hub aus.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Pixel-Geräte sowie die Pixel Watch lassen sich ab sofort vorbestellen. Im Gegensatz zu Apple hebt Google die Preise nicht an: Damit startet das Pixel 7 bei 649 Euro, das Pixel 7 Pro gibt es bereits ab 899 Euro. Hier ist dann jedenfalls 128 GB Speicher verbaut, für 256 GB Speicher werden 100 Euro Aufpreis fällig. Selbst wenn wir das iPhone 14 (Pro) auslassen, sind das mit Blick auf die Wettbewerber im Android-Segment preisliche Ansagen. Zumal es auch 5 Jahre garantierte Sicherheitsupdates gibt. Wer bis zum 17. Oktober vorbestellt, bekommt bei beiden Geräten eine Zugabe. Für das Pixel 7 gibt es ein paar Google Pixel Buds Pro kostenfrei dazu oder 219 Euro Rabatt auf die Pixel Watch. Wr sich für das Pixel 7 Pro entscheidet, der kann auswählen, ob er die Pixel Watch oder die Kopfhörer kostenfrei dazu haben möchte.

