Angebote: Philips Hue bis zu -32% | Ring Klingelsysteme bis zu -70 Euro u.v.m.

Die Angebote auf Amazon gehen in eine neue Runde. Wir haben die besten Deals für euch in der Zusammenfassung.

Philips Hue hat wieder rabattiert. Diesmal sind oft auch Bridges oder Dimmer in den Angeboten enthalten. So zum Beispiel bei der portablen Hue Go Leuchte, welche mit Dimmer für 69,99 Euro geliefert wird.



-> Zu allen Philips Hue Deals*

Auch die smarten Türklingeln von Ring sind reduziert. Bis zu 70 Euro können hier beim Kauf gespart werden. Dabei gibt es verschiedene Klingeln oder auch Sicherheitskameras mit Flutlicht und Sirene im Angebot.



Zwei Angebote von attrakticen Saug- und Wischrobotern haben wir euch ebenfalls rausgesucht. Der eufy Saugroboter ist aktuell um 70 Euro reduziert. Der roborock S50 hat sogar eine Wischfunktion und App-Anbindung. Hier könnt ihr über 125 Euro sparen.



-> Alle Saug- und Wischroboter im Angebot*

Weitere Angebote

Reminder zum Audible Angebot

Nur noch bis morgen um 23:59 Uhr gilt das Angebot, Audible ein halbes Jahr lang zum halben Preis zu testen. Für monatlich 4,95 Euro gibt es ein Hörbuch inklusive. Danach kostet das Abo 9,95 Euro im Monat oder ihr kündigt es rechtzeitig. Das Angebot gilt für Neukunden.

-> Audible 6 Monate zum halben Preis*

*Bei den hier genutzten Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media.

-----

