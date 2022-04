Home Sonstiges Amazon Prime Day: Findet dieses Jahr im Juli statt

Amazon Prime Day: Findet dieses Jahr im Juli statt

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. April 2022 um 12:00 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Gestern hielt nicht nur Apple seine Quartalskonferenz ab, auch alle anderen großen Unternehmen stellten ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Zu denen gehört auch Amazon und im Laufe dessen gab es eine wichtige Information zum diesjährigen Prime Day 2022.

Prime Day findet im Juli 2022 statt

Der Prime Day gehört für Amazon zu den wichtigsten Events des Jahres, musste in den letzten beiden Jahren aber terminlich verschoben werden. Grund war die weltweite Corona-Pandemie. 2021 fand der Prime Day im Juni statt, im Jahr zuvor war es erst im Oktober so weit. Dieses Jahr wird der Prime Day wieder traditionell im Sommer und somit in der Saure-Gurken-Zeit stattfinden. Dieser wird im Juli in über 20 Ländern und damit auch in Deutschland stattfinden. Ein konkretes Datum will der Versandhändler im Laufe der kommenden Wochen verkünden.

Einschätzung

Der Prime Day 2022 ist für Amazon besonders wichtig. Grund sind die eingebrochenen Geschäftszahlen, wie das Handelsblatt berichtet. Erstmals seit 2015 muss der Versandhändler wieder einen Umsatzrückgang verkraften, da Kunden wieder vermehrt im stationären Handel kaufen.

Wer Interesse am Prime Day 2022 hat, sollte sich auf einen Termin um Mitte Juli einstellen. Dies legen zumindest die vergangenen Prime Days nahe:

7. Prime Day: 21.-22. Juni 2021

6. Prime Day: 13.-14. Oktober 2020

5. Prime Day: 15.-16. Juli 2019

4. Prime Day: 16.-17. Juli 2018

3. Prime Day: 11.-12. Juli 2017

2. Prime Day: 12. Juli 2016

Premiere: 15. Juli 2015

Selbstverständlich versorgen wir euch dann, wenn es so weit ist, mit den besten Angeboten. Es gilt zu beachten, dass man hierfür Prime-Mitglied sein muss.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!