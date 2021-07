Home Gerüchte AirPods 3: Start im September wird wahrscheinlicher

AirPods 3: Start im September wird wahrscheinlicher

Die AirPods 3 sollen im September auf den Markt kommen: Erste Lieferungen relevanter Komponenten in kleiner Auflage haben bereits begonnen, die Massenfertigung soll ab August hochlaufen. Die AirPods 3 waren eigentlich schon im Frühling erwartet worden.

Apple soll die Absicht verfolgen, die AirPods 3 im September auf den Markt zu bringen. Die neuen Kopfhörer kämen dann noch pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in die Läden. Die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes berichtete zuletzt unter Berufung auf Industriekreise, erste Lieferungen von Chip-Komponenten für die neuen AirPods in kleiner Stückzahl an die Endfertiger haben bereits begonnen.

Ab August folge dann der Hochlauf der Massenfertigung der AirPods 3.

Neue AirPods könnten zusammen mit neuen iPhones vorgestellt werden

Es wird erwartet, dass die AirPods 3 ein Design aufweisen, das in etwa dem der AirPods Pro entspricht. In jüngerer Vergangenheit machten eine Weile reihenweise Leaks die Runde, die Darstellungen der neuen Kopfhörer zeigen sollten, wie wir in verschiedenen Meldungen berichtet hatten. Eigentlich war auch lange ein Launch schon im Frühling erwartet worden, aber Probleme in der Lieferkette haben diesen Zeitplan wohl in sich zusammenbrechen lassen. Die Nutzer werden auf Features wie aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus in den neuen AirPods 3 wohl vergebens warten.

Die AirPods 3 wären das erste größere Update für die Original-AirPods, die in der jetzigen Form bereits seit ihrer Markteinführung nahezu unverändert verkauft werden.

Der Marktstart könnte mit dem Start der neuen iPhones zusammenfallen. Aktuell wird erwartet, dass die vier Versionen des kommenden iPhone 13 im September auf den Markt gebracht werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!