ACDSee Pro: leistungsstarker Foto-Editor gerade kostenfrei erhältlich

Das Wetter drückt es vielleicht noch nicht aus, doch so langsam kehrt der Frühling ein. Das Leben wird bunter und hoffnungsvoller, in den aktuellen politischen Zeiten in Europa vielleicht auch bitter notwendig. Das will man natürlich mit seinem iPhone festhalten und diesbezüglich haben wir eine kleine Empfehlung für euch. Aktuell ist ein leistungsstarker Fotoeditor kostenfrei erhältlich.

ACDSee Pro derzeit kostenfrei erhältlich

ACDSee gibt es für den Desktop und ACDSee Pro ist der iPhone-Ableger davon. Die App versteht sich sowohl als App zum Fotografieren und zum Editieren von Fotos. Dieser ist durchaus sehr leistungsstark und lässt wenig Wünsche offen. Obendrauf gibt’s noch einen Collage-Maker, mit dessen Hilfe sich mehrere Fotos auf Basis von mehr als 100 Vorlagen schnell und einfach kombinieren lassen. Die Aufnahmefunktionen können mit dem Fotoeditor nicht ganz mithalten, bieten aber dennoch ein paar interessante Modi an. Dies betrifft vor allem die Blitzmodi. Alles in allem eine App, der man durchaus eine Chance geben kann. Vor allem, da es die App derzeit umsonst gibt, anstatt der üblichen 7,99 Euro-

Grundsätzlich ist viel Bewegung zu erkennen

Grundsätzlich ist aktuell eine gewisse Bewegung bei den Kamera-Apps im App Store zu erkennen. Anbieter wie Obscura bringen eine komplett neue Version ihrer App auf den Markt, Apfelpage berichtete oder kümmern sich gleich selbst um Probleme beim Abspeichern der Fotos wie Halide.

