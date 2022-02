Home Apps Obscura 3 – Pro Camera: Kamera-App präsentiert sich komplett generalüberholt

Wer sich beim Fotografieren mit dem iPhone nicht nur auf die Stock-Kamera-App von iOS verlassen möchte, hat im iOS App Store eine schier unerschöpfliche Auswahl und das zurecht. Bieten doch die meisten Apps so selbstverständliche Anpassungsmöglichkeiten für Belichtungszeit, Weißwert etc. an. Obscura zählt dabei zu den beliebtesten Apps und präsentiert sich nun in Version 3 komplett generalüberholt im iOS App Store.

Der Vorgänger punktete unter anderem mit einem intuitiven Drehrad, über das man die verschiedenen Kameramodi anwählen konnte. Doch immer mehr Features der Kamera im iPhone führten zu einer Überfrachtung und deshalb entschloss sich der Entwickler zu einer grundlegenden Überarbeitung der Benutzeroberfläche. In der neu gestalteten Benutzeroberfläche wurde das Steuerrad der Vorgängerversion durch ein vollständig gestenbasiertes Steuerungssystem mit haptischem Feedback ersetzt. Damit soll die Ein-Daumen-Bedienung deutlich verbessert werden und die App funktional an eine DSLR heranrücken.

Wie in früheren Versionen ermöglicht Obscura 3 den Benutzern, in einer Reihe von Formaten wie RAW, HEIC, JPEG, Live Photo und Portrait zu fotografieren. Selbstverständlich stehen auch wieder verschiedene Filter zur Verfügung. Der Pro-Modus verwendet das Dual-oder Triple-Kamerasystem des „iPhone“ mit schnellem Zoomen zwischen den Objektiven auf Kosten der eher manuellen Steuerung. Alle Modi bieten verschiedene Aufnahmeoptionen über ein Zahnradsymbol, welches beim Drücken horizontal scrollende Einstellungen unter dem Sucher anzeigt.

Für diejenigen, die noch kreativer mit ihren Fotos umgehen möchten, lässt die App die Benutzer jetzt zwischen verschiedenen Seitenverhältnissen wählen – nämlich 4:3, 16:9, 2:1 und quadratisch. Beim Aufnehmen in RAW speichert Obscura jetzt sowohl das zugeschnittene als auch das Originalbild in separaten Dateien – damit könnt ihr das Foto anschließend flexibel rahmen, ohne die Originalaufnahme zu verlieren.

Obscura 3 ist eine komplette Neuentwicklung, die laut Beschreibung des Entwicklers schlicht und ergreifend notwendig war. Deshalb erscheint die App als neue Kaufversion und eben nicht als Update. Das liegt aber auch daran, dass Apple im iOS App Store nach wie vor keine Option für Upgrades anbietet und Entwickler so dazu zwingt, entweder eine neue App einzustellen oder auf ein Abo-Modell zu wechseln. Das relativiert auch etwas den Preis von 9,99 Euro. Der Vorgänger hat uns in der Redaktion gefallen und ist auf jeden Fall einen Blick wert:

Wichtig zu wissen: Obscura 3 setzt als Betriebssystem mindestens iOS 14.1 oder höher voraus, eine Applikation für die Apple Watch ist ebenfalls vorhanden. Die dient als Fernauslöser.

