Home Featured 33 neue Namen für Siri – Die Kolumne

33 neue Namen für Siri – Die Kolumne

Es klang prophetisch als Lukas in unserem Lieblingspodcast Apfelplausch in der letzten Episode 322 in Minute 43 eine Hypothese formulierte, die ihren Kolumnisten seitdem nicht mehr losließ: Siri erhält auf der WWDC 2024 eine dicke Veränderung, die maschinelles Lernen, aka Künstliche Intelligenz integriert. Und weil der Ruf dieses Sprachassistenten, sagen wir, nicht der beste ist, erhält Siri einen neuen Namen. „Re-Branding“ zum bestmöglichen Zeitpunkt, um nicht das schlechte Image auf das neue, geile Teil zu übertragen. Spielen wir das einmal durch!

Alexa und Cortana und Co

Es ist sicherlich kein einfacher Job, neue Namen für globale Produkte zu finden. Diese Namen müssen einige Bedingungen erfüllen. So sind „Alexa“, „Siri“, „Cortana“, „Bixby“ und „Watson“ sicherlich kein Zufall, auch wenn sich Google mit dem „Assistent“ aus der Affäre gezogen hat. Fast, denn auch der Name „Google“ ist kein Zufall, sondern erfüllt die folgenden Bedingungen:

Fünf Bedingungen für globale Namen

Namen für globale Produkte müssen einprägsam und leicht aussprechbar sein. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer sich an den Namen erinnern und ihn problemlos verwenden können. Der Name sollte einzigartig, vielleicht originell und kreativ sein und, wenn überhaupt, nur in komplett anderen Produktkategorien zu finden sein, wie „Galaxy“ bei Samsung und Ford. Es gibt einige Beispiele, in denen die Firmen eine, nennen wir es kulturelle Sensibilität, vermissen ließen, beispielsweise Lumia bei Nokia. Wer eine Lumia in Spanien trifft, hat sich ins Rotlichtviertel verirrt. Ein neuer Name sollte also in verschiedenen Sprachen und Kulturen positiv wahrgenommen werden und keine unerwünschten Konnotationen haben. Ein neuer Name für Siri als Sprachassistent muss kurz und prägnant sein, nur so wird er gut erkannt. Eine „Sirilandaria“ hätte noch größere Probleme gehabt als unsere alte Bekannte. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass der Name rechtlich schützbar ist und keine Markenrechte verletzt.

33 Namensvorschläge

Finden wir also neue Namen, die – vermutlich – diese Bedingungen erfüllen, hier in alphabetischer Reihenfolge. Meinen persönlichen Liebling verrate ich am Ende. Ihren Liebling dürfen Sie gerne in die Kommentare schreiben.

Ario: Musikalisch klingend, leicht und einprägsam.

Aura ist ein mystischer Name, der Kreativität und Einzigartigkeit ausdrückt.

Ava ist ein femininer Name, der Intelligenz und Freundlichkeit ausdrückt.

Brio: Italienisch für „Lebensfreude“, energisch und lebhaft.

Elia: Weich und melodisch, international ansprechend.

Elios: Abgeleitet von „Helios“, dem griechischen Sonnengott, symbolisiert Energie und Wärme.

Evo: Kurz für „Evolution“, signalisiert Fortschritt und Entwicklung.

Kiro: Ein kurzer, einfacher und dynamischer Name, der an einen Helden erinnert.

Lexi: Modern und schick, leicht zu merken.

Lila: Ein kurzer, einfacher und süßer Name, der an eine Farbe erinnert.

Lumi ist ein kurzes, leicht auszusprechendes Wort, das positive Assoziationen mit Licht und Klarheit hervorruft.

Lumina: Inspiriert von „Lumen“, dem lateinischen Wort für Licht, suggeriert Klarheit und Erleuchtung.

Lyra: Inspiriert vom Musikinstrument und dem Sternbild, steht für Harmonie und Führung.

Mila: Ein kurzer, einfacher und süßer Name, der an eine Milch erinnert.

Milo: Freundlich und zugänglich, leicht zu merken.

Mira: Bedeutet „wunderbar“ in mehreren Sprachen, einfach und einprägsam.

Nara: Ein kurzer, einfacher und klangvoller Name, der an eine Stadt in Japan erinnert.

Nori: Japanisch inspiriert, klingt modern und frisch.

Orbita: Erinnert an die Umlaufbahn, was die allgegenwärtige Natur des Assistenten symbolisieren kann.

Orin: Einzigartig und klangvoll, leicht zu merken.

Riva: Einfach, klingt modern und erinnert an Wasser bzw. Fluss.

Rivo: Abgeleitet von „Fluss“ in einigen romanischen Sprachen, symbolisiert Fluss und stetigen Informationsfluss.

Skyra: Eine leichte, luftige Anmutung, die Assoziationen an den Himmel und Weite weckt.

Sona: Kurz für „Sonar“, assoziiert mit Klang und Wahrnehmung.

Suri: Elegant und schlicht, leicht zu merken.

Tala: Bedeutet „Stern“ in einigen Sprachen, klingt poetisch und inspirierend.

Tori: Kurz und klangvoll, leicht zu merken und auszusprechen.

Vega: Nach einem der hellsten Sterne am Nachthimmel benannt, steht für Führung und Orientierung.

Vela: Leicht und luftig, erinnert an Segel oder Reisen.

Yara: Exotisch klingend, leicht und einprägsam.

Zara: Kurz und klangvoll, leicht zu merken und auszusprechen.

Zeno: Philosophisch inspiriert, klingt weise und tiefgründig.

Zira: Ein kurzer, einfacher und exotischer Name, der an eine Ziffer erinnert.

An dieser Aufgabe haben ChatGPT, Bing und Bard mitgearbeitet, wenn auch ergänzt durch, naja, natürliche Intelligenz. Ob diese Namen im Einzelnen tatsächlich rechtlich schützbar sind, ist fraglich, auf jeden Fall sind sie kurz und einprägsam.

Favorit

Mein Liebling? Hey Yara!

Kommentare?

Gefällt euch einer der Namen? Oder habt ihr andere Vorschläge. Schreibt es in die Kommentare.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!