Home Smart Home WiZ wird ebenfalls Matter unterstützen

WiZ wird ebenfalls Matter unterstützen

Signify ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, zeichnet sich die Firma doch nun für Philips Hue verantwortlich. Man hat aber noch eine zweite Marke für smarte Leuchtmittel im Portfolio und die hört auf den Namen WiZ. Zukünftig könnte diese deutlich interessanter werden.

WiZ wird Matter unterstützen

WiZ wurde 2017 gegründet und im Sommer 2019 vollständig von Signify übernommen, läuft aber weiterhin als eigenständige Marke. Der Hersteller bietet eine Vielzahl an smarten Leuchtmitteln an, die weit über eine klassische Glühbirne hinausgehen. Im Sommer kündigte man bereits an, Matter zu unterstützten, nun wird man deutlich konkreter. Alle Produkte, die ab dem zweiten Quartal 2021 erworben wurden, werden mittels Firmwareupdate mit Matter kompatibel sein. Das Update soll Ende 2022 bereitgestellt werden. WiZ äußert sich wie folgt:

Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Produkte von Anfang an kompatibel mit Matter sind. Der Smart Home Standard wird die Verbreitung von smart vernetzten Produkten beschleunigen und Nutzer*innen die Möglichkeit bieten, ihre Produkte von unterschiedlichen Anbietern miteinander zu verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit Matter wird unser Produktportfolio für noch mehr Menschen zugänglich und umfassend kompatibel.“

Zusätzliche Funktionen bleiben der eigenen App vorbehalten

Mit Matter wird es dann möglich sein, die Leuchtmittel von WiZ beispielsweise in der Home-App von Apple zu bedienen. Dennoch bleibt die herstellereigene App wichtig. Neben den Firmwareupdates zählt die Kontrolle des Energieverbrauchs der Leuchtmittel und eine angekündigte neue Funktion der Anwesenheitserkennung durch „SpaceSense“. Die Funktion nutzt die Wi-Fi-Sensortechnologie, die auf Abweichungen in den Signalen achtet, die auf Bewegung hinweisen. Dies ermöglicht eine Bewegungserkennung ohne Sichtverbindung oder die Notwendigkeit, separate Sensoren zu installieren. Das ist in der Tat ein spannendes Feature.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!