WhatsApp: Update bringt Umfragen für alle Nutzer und weitere Neuerungen

WhatsApp hat mit dem letzten Update einige neue Features für alle Nutzer offiziell angekündigt. So sind die Umfragen jetzt wohl tatsächlich von allen Nutzern nutzbar. Sie waren schon zuvor in WhatsApp aufgetaucht, ließen sich allerdings nicht vernünftig benutzen. Außerdem brachte das jüngste Update Verbesserungen für Videoanrufe.

Bei WhatsApp werden neue Features zumeist im Laufe einer langen Erprobung im Rahmen einer Beta eingeführt. Zuletzt fühlte es sich allerdings auch für Nutzer der regulären Version so an, als testeten sie eine Beta. So war die Option zum Erstellen von Umfragen in Chats und Gruppen zwar für viele Nutzer bereits zu sehen, die erstellten Umfragen wurden allerdings bei den Empfängern nicht angezeigt.

Auch die Einführung der Community-Funktion erstreckte sich über Wochen und Monate. Während diese Funktion allerdings bei vielen Nutzern zuletzt schon verfügbar war, wurde sie erst jetzt von WhatsApp offiziell angekündigt, ebenso wie die Umfragen.

WhatsApp verteilt neue Funktionen

Die jüngste Aktualisierung von WhatsApp für iOS macht nun beide neuen Features offiziell, nachdem die Communities zuvor nur per Blog-Post angekündigt worden waren.

Die neuen Umfragen sollten jetzt ebenfalls für alle Nutzer funktionieren, zumindest konnten wir das Feature erfolgreich mit mehreren Accounts testen. Neu ist auch eine optimierte Oberfläche für Videoanrufe. WhatsApp (Affiliate-Link) schreibt in den Notizen zum Update der App für iOS:

• Jetzt neu: Communitys – Hier kommen zugehörige Gruppen an einem Ort zusammen. Du kannst in Communitys Ankündigungen senden, neue Gruppen erstellen und bestehende Gruppen zusammenführen. Im Communitys-Reiter kannst du direkt loslegen.

• Ab sofort kannst du in deinen Chats Umfragen erstellen und senden. Tippe dazu einfach auf das „+“ und wähle „Umfrage“ aus.

• Gruppen-Videoanrufe mit neuer Bedienoberfläche sind jetzt mit bis zu 32 Teilnehmenden möglich.

