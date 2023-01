Home Daybreak Apple Was kommt nach dem HomePod? | wann kommt das M3-MacBook? | endlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – Daybreak Apple

Was kommt nach dem HomePod? | wann kommt das M3-MacBook? | endlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der neue HomePod ist da, aber wie geht es weiter? Apple soll an weiteren Produkten fürs Smart Home arbeiten. Wann die kommen, steht allerdings in den Sternen – herzlich willkommen zum Überblick am Morgen.

Apple hat erst kürzlich einen neuen HomePod vorgestellt, damit wurde dieses Segment wieder aus dem Koma geholt. Dabei darf es aber nicht bleiben, wenn man hier langfristig Boden gewinnen will.Daher soll Apple auch an weiteren Produkten in diesem Bereich arbeiten,. Was angeblich geplant ist, lest ihr hier.

Das MacBook Air mit M3 soll noch dieses Jahr kommen

Auch das MacBook Pro wurde gerade erst aktualisiert, was allerdings fehlte: Für viele Nutzer war das der neue 3nm-Prozess. Den soll es dafür in einem neuen MacBook Air geben, das Apple Ende des Jahres auf den Markt bringen soll, hier dazu mehr.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kommt

Darauf haben viele Sicherheitsexperten und auch Privatnutzer gewartet: Apple führt eine relativ umfassende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die iCloud ein. Diese ist in den USA bereits verfügbar, jetzt steht auch der Starttermin für Deutschland fest, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Microsoft möchte sich von vielen Mitarbeitern trennen. Mit dem Entlassungsschreiben für 10.000 Mitarbeiter trennt sich der Konzern von 5% der Belegschaft, hier dazu mehr.

Apple bringt ein neues Armband.

Apple hat einmal mehr ein spezielles Armband für die Apple Watch angekündigt, auch ein neues Wallpaper gibt es, hier die Infos.

Amazon Music wird teurer.

Amazon erhöht die Preise für einen seiner Dienste: Amazon Music Unlimited wird zu Mitte Februar teurer, an einer ausführlichen Begründung mangelt es nicht, hier die Infos.

Apple zahlt schlecht für alte Geräte.

Dass Apples Programm zum Ankauf alter Geräte keine guten Preise zahlt, mögen viele schon gehört haben. Wie ausgesprochen schlecht diese Preise allerdings sind, schockiert dann allerdings doch, hier lest ihr mehr darüber, wieso ihr alte Geräte nicht bei Apple in Zahlung geben solltet.

Damit darf ich euch schon einmal ein schönes und entspanntes Wochenende wünschen. – es ist glatt, passt auf euch auf!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!