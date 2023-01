Home Apple Watch Apple feiert Black Month 2023 mit neuem Armband und Hintergrundbild

Seit Tim Cook an der Spitze des Unternehmens steht, ist man deutlich proaktiver bei verschiedenen karitativen Zwecken unterwegs. Anstatt jedoch auf stumpfes Sponsoring zu setzen, legt man lieber Aktionen auf, die ein Bewusstsein erzeugen sollen. Dazu gehört auch der demnächst beginnende Black Month.

Neues Armband Black Unity Collection

Wie bereits gewohnt, legt Apple auch in diesem Jahr wieder ein spezielles Armband auf. Dieses ist ein Sport Loop-Band und Apples Designabteilung hat sich Hilfe aus der Black Creative Community geholt. Heraus kam das Black Unity Sport Loop, welches das Wort „Unity“ enthält. Dieses wurde in einer abstrakten Form in das Band gewebt ist und mit roten, grünen und schwarzen Garnen, die der panafrikanischen Flagge huldigen, versehen. Eine einzigartige Schichtung des Garns sorgt dabei für ein Gefühl der Dreidimensionalität.

Das neue Armband ist ab sofort bei Apple bestellbar und kostet 49,00 Euro. Interessanterweise sind auch die beiden Vorgänger-Varianten aus 2021 und 2020 erhältlich. Ein Teil der Einnahmen soll übrigens an Projekte gehen, die sich für die Rechte der PoC einsetzt.

Neue Hintergrundbilder für Apple Watch und iPhone

Ergänzt wird dieses Angebot durch zwei neue Hintergrundbilder für das iPhone und die Apple Watch. Apple hat sich hierbei an der typischen Mosaik-Kunst orientiert.

Das ist bei der Apple Watch besonders aufwendig, da die einzelnen Farben zu jeder Minute geändert wird. Wer das neue Watch Face haben will, braucht mindestens eine Series 4 und etwas Geduld. Die neuen Hintergründe setzen nämlich iOS 16.3 bzw. watchOS 9.3 voraus.

Weitere Angebote

Darüber hinaus wird Apple in seinen verschiedenen Services und App Store Künstler, Entwickler und Autoren aus der Black Community hervorheben. Entsprechende Highlights sollten dann ab kommender Woche im iOS App Store in Apple Books und in Apple Music auftauchen.

