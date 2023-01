Home Gerüchte Mit M3 und 3nm: Neues MacBook Air Ende des Jahres?

2023 werden noch weitere neue Mac-Modelle erwartet, darunter auch ein neues MacBook Air. Dieses soll mit dem M3-Chip kommen, der kleiner und auch schneller sein dürfte, wird nun vermutet. Für das jüngst vorgestellte MacBook Pro kam dieser Chip zu spät.

Apple hat zwar gerade erst zwei neue Macs vorgestellt, doch das Jahr hat gerade erst angefangen. 2023 werden noch weitere neue Macs erwartet. Auf der Liste der geplanten Modelle soll ein neues MacBook Air stehen, Apfelpage.de berichtete. Zu diesem neuen MacBook gibt es nun neue Gerüchte.

Danach wird es mit dem M3-Chip kommen, der wiederum auf dem nächst kleineren Chipdesign basiert, das schreibt aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Industriekreise.

Wann kommt das neue MacBook Air?

Der 3nm-Prozess wird erst seit kurzem bei TSMC gefertigt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Der Start der Fertigung hatte sich verzögert, weshalb Apple den neuen Prozess auch nicht in das neue MacBook Pro gebracht hat. Wieso man mit der Markteinführung nicht einfach noch ein wenig gewartet hat, steht auf einem anderen Blatt.

Das neue MacBook Air wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 erwartet, so Digitimes. Weitere Details nannte der Bericht nicht. Somit wäre eine Präsentation etwa im Rahmen einer Herbst-Keynote möglich. Es steht zu erwarten, dass Apple sich weiter am aktuellen und noch recht frischen MacBook Air-Design orientieren wird. Neben einem neuen Chip wären aktualisierte Schnittstellen und Wi-Fi 6e als Ausstattungsmerkmale denkbar.

