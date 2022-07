Home iPhone Von Krise unbeeindruckt: iPhone 13 verkauft sich weiter erstaunlich gut

Die Verkäufe des iPhone 13 sind aktuell noch immer stark: Das ist aus gleich zwei Gründen bemerkenswert. Zumeist gehen die Verkäufe im Sommer wenige Monate vor Einführung der neuen Modelle zurück. Andererseits drückt die angespannte wirtschaftliche Lage die Kauflaune der Konsumenten.

Apple kann sich erneut von der eher mauen Konsumstimmung in vielen westlichen Märkten absetzen: Der Smartphonemarkt läuft aktuell eher schwächer, doch das iPhone 13 wird von diesem negativen Trend nicht erfasst. Das iPhone 13 verkauft sich im aktuellen Monat überraschend gut, verrieten zwei Quellen aus der Lieferkette der Agentur Reuters.

Eine Fabrik verzeichnete für den laufenden Monat Bestellungen des iPhone 13, die um ein Drittel höher ausfallen als im Vorjahr.

Überraschend starke Nachfrage

Die Verkäufe des iPhone 13 im Vormonat fielen ebenfalls überraschend stark aus, wohl ein Effekt eines chinesischen Shopping-Events, das immer für starke Nachfrage nach Smartphones und anderen Elektronikprodukten sorgt, so Analyst Krish Sankar von Cohen im Gespräch mit Reuters.

Auch wenn die Verkäufe im weiteren Jahr leicht zurückgehen könnten, gehen Analysten an der Wall Street davon aus, dass das iPhone besser durch die Krise bestehend aus den beiden Effekten Inflation und Lieferkettenprobleme kommen wird, als die Android-Konkurrenz.

Das iPhone 14 könnte allerdings aufgrund der schlechten Verbraucherstimmung einen schwierigen Start erleben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Käufer neigen in den kommenden Quartalen wohl vermehrt dazu, ihr Geld zusammen zu halten. Das iPhone 14 wird im September in vier Varianten erwartet.

