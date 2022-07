Home iPhone Schlechte Verbraucherstimmung: iPhone 14 bekommt es mit konsumfeindlichen Begleiterscheinungen zu tun

Das iPhone 14 könnte am Ende doch unter den derzeit herrschenden wirtschaftlichen Verwerfungen zu leiden haben: Während einerseits vieles auf eine starke Nachfrage nach dem kommenden iPhone-Modell hinzudeuten scheint, sind einige Beobachter auch skeptisch und sehen Apple im Herbst unter Druck.

Das iPhone 14 wird in einer für die Verbraucher vielerorts durchaus schwierigen Zeit vorgestellt: Darunter könnten die Verkäufe leiden, schätzt der Wall Street-Analyst Brian White. In einer aktuellen Notiz für Investoren gibt er zu bedenken, Kunden hätten diesen Herbst vielfach eine schwierige Entscheidung zu treffen. Es gelte Konsum gegen lebenswichtige Ausgaben abzuwägen. Viele Konsumenten würden zudem durch das Klima der anhaltend hohen Inflation sowie gerade in Europa steigender Energiepreise verunsichert.

Sie würden Käufe so lange zurückstellen, bis eine nachhaltige Entspannung der Lage abzusehen sei, heißt es bei Analysten.

Inflation gegen Gadget-Gier

Das iPhone 14 wird allerdings verschiedenen Einschätzungen nach auf eine starke Nachfrage treffen. So werden Verbraucher in China das Produkt etwa vermutlich gern und oft kaufen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Eher die Produktionskapazitäten seien der Flaschenhals, weniger das Kaufinteresse.

Welcher dieser Ausblicke nun richtig liegt, bleibt abzuwarten. Zumindest deutet aber einiges darauf hin, dass Apple erfolgreich eine besonders hohe Kaufdynamik in Richtung des iPhone 14 Pro lenken wird. Die Basisversion dürfte nach allem, was bis jetzt bekannt ist, wenig attraktiv werden.

Fraglich ist, welcher Einfluss am Ende für die Verkäufe den Ausschlag gibt: Der fortgesetzten Kauflaune finanziell besser gestellter Apple-Nutzer steht die allgemeine Konsummüdigkeit angesichts der Erwartung noch weiter steigender Preise gegenüber.

