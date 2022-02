Home Apple Von Apple verklagt: Dem „Apple-Man“ droht das Aus

Apple geht gegen einen kanadischen Filmemacher vor, der für seine aus Spenden finanzierte Produktion einen zugegeben etwas unglücklichen Namen gewählt hat. In „Apple-Man““ wird die Geschichte eines Superhelden mit einer besonderen Affinität zu Äpfeln erzählt. Dessen Schöpfer versucht nun Apple davon zu überzeugen, dass es keine negativen Bezüge zum iPhone-Konzern in seinem Werk gibt.

Die Frage darf erlaubt sein: Hatte Vasyl Moskalenko tatsächlich keinerlei Bedenken, als er seinen neuesten Film „Apple-Man“ nannte? Dass Apple Unternehmen und auch kleine Einzelunternehmer nur allzu rasch mit Klagen überzieht, deren Geschäft auch nur entfernt etwas mit Äpfeln zu tun hat oder deren Logos sich an der Frucht bedienen, ist hinlänglich bekannt. Sogar mit Birnen hatte Apple in der Vergangenheit schon Probleme und fürchtete Verwechslungen. Vor diesem Hintergrund mag es erstaunen, dass in „Apple Man“ die Geschichte eines Superhelden erzählt wird, dessen Fähigkeiten buchstäblich am Apfel hängen.

Die Produktion wurde durch Kickstarter finanziert und steht jetzt auf der Kippe, weil der Markenrechtsantrag zu scheitern droht.

Filmemacher will mit Apple verhandeln

Moskalenko gibt sich verständnislos: In keiner Weise habe er negative Konnotationen in Bezug auf Apple in seinem Film verarbeitet, er habe größten Respekt vor Apple und spiele absolut nicht auf das iPhone oder andere Apple-Produkte in seinem Film an, zitieren ihn kanadische Blogger.

Tatsächlich sehe er im vorliegenden Fall einen Akt des Markenmobbings und fürchtet um seine Filmproduktion. Vor allem sorgt er sich darum, möglicherweise das eingesammelte Kickstarter-Geld für teure Rechtsanwälte ausgeben zu müssen, keine ganz abwegige Angst. Nun sei es sein Ziel, mit Apple in einen Dialog zu treten und die Firma davon zu überzeugen, dem Markenrechtsantrag keine weiteren Steine in den Weg zu legen – man mag ihm Glück wünschen.

