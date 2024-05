Home iPad Mit neuen iPads vorgestellt: Apple Smart Folio Case bringt neue Funktion

In der vergangenen Woche hat Apple das neue iPad Air 6 sowie das iPad Pro mit M4-Chip vorgestellt. Apfelpage berichtete, zudem gibt es den neuen Apple Pencil Pro sowie weiteres Zubehör für Apples iPads. Eines davon ist das Smart Folio, welches Apple leicht überarbeitet hat. Auffällig sind verbessertes Design sowie eine neue Funktion.

Im Vergleich zu früheren Versionen erlaubt das neue Design des Smart Folios eine verbesserte Flexibilität. Diese erlaubt es, das iPad in Zukunft in einem zusätzlichen Betrachtungswinkel aufstellen zu können. Damit seid ihr noch flexibler, wenn es um Video-Streaming, Zocken oder künstlerische Aktivitäten geht.

Preise unverändert, Air-Hülle in mehr Farben

Das Smart Folio beginnt mit der 11-Zoll-Version bei 89 Euro. Für das große iPad mit 13 Zoll werden 119 Euro fällig. Die Pro-Versionen gibt es in den Farben Weiß, Schwarz und Denim. Wer sich für ein neues iPad Air 6 entscheidet, kann zwischen Hellviolet, Anthrazit, Salbei und ebenfalls Denim wählen. Das Smart Folio für das iPad Air unterscheidet sich zu dem des Pro-Modells lediglich in den Farben, minimal in der Größe und beim Kamera-Ausschnitt.

