Wann habt ihr zuletzt angerufen? Telekom schaltet Auskunft 11833 ab

Telefonnummern per Auskunft erfragen und sich vielleicht sogar noch gleich verbinden lassen: Wann habt ihr das zuletzt gemacht? Die Telekom jedenfalls glaubt, die Auskunft hat ausgedient und stellt sie ein. Sie war der erste Anbieter einer Telefonauskunft und wird vielleicht der letzte sein.

Wer eine Person, Firma oder Organisation erreichen möchte, ruft die Auskunft an: Ältere Semester werden das noch lebendig vor Augen haben. Die Auskunft der früheren Bundespost und späteren Telekom war lange Jahre unter der Nummer 118 zu erreichen. Später wurde daraus 1188 und noch später 01188.

Die Auskunft ist aus der Zeit gefallen

Billig war die Auskunft nie, sie wurde im Laufe der Jahre auch immer teurer. Besonders kostspielig waren Spielarten wie die Komfortauskunft unter 01189, die auch Dienste wie die direkte Vermittlung oder Adressauskünfte bot, heute nur eine Google-Suche entfernt.

So sieht es auch die Telekom, wie Thomas Zähringer erklärt, der für das Produkt zuständig ist. Kaum noch jemand ruft die Telekom-Auskufnt an, so der Konzernmitarbeiter. Von mehr als 55 Millionen Anrufern noch vor Jahren, ist das jährliche Anrufaufkommen inzwischen auf weniger als zwei Milionen abgesunken.

Neben der Auskunft der Telekom gab es zeitweise dutzende Telefonauskunftdienste, besonders bekannt wurde Telegate. Auch die Bahn hatte eine Auskunft, die neben Zugverbindungen auch Telefonnummern heraussuchte – und heute?

Die Auskunft ist aus der Zeit gefallen, so die Telekom. Wirtschaftlich darstellen lässt sich das Angebot nicht mehr.

Auch der Wecker wird eingestellt

Daher wird die Telekom, die die Auskunft schon lange an einen beauftragten Dienstleister abgegeben hat, das Angebot zu Dezember 2024 einstellen.

Auch der Weckdienst unter 11864, der zunächst auch eine Auskunft ist, wird dann abgeschaltet, was für Nutzer ärgerlich sein kann, die sich nicht auf die Zuverlässigkeit ihres iPhone-Weckers verlassen wollen.

