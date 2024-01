Home Apfelplausch Vision Pro-Pre-Launch-Details | iPad Pro bald mega teuer | AirDrop ist nicht ohne? – Apfelplausch 323

Die Vision Pro wirft unübersehbar ihre Schatten voraus. Obwohl wir hier die Brille gar nicht so bald werden kaufen können, können wir hier im Apfelplausch nicht um dieses Thema herum segeln – wer also von der Brille nichts mehr hören kann, findet heute nicht ganz so viel Alternativen bei uns, aber einige doch. – willkommen zur Episode 323.

Aber auch heute starten wir natürlich wie immer mit ein wenig Post von euch, unter anderem zu einer Frage nach einem Apple Service Provider.

Ganz viel zur Vision Pro

Und dann: Das Top-Thema der heutigen Sendung. Die Vision Pro beherrscht aktuell die Tech-Schlagzeilen und auch diese Sendung. Wie viel Speicher hat sie? Wie lang hält der Akku? Welche Voraussetzungen gibt es für Entwickler? Welche Inhalte wird es geben? Wie wird die Verfügbarkeit sein?

Fragen über Fragen, auf die wir zumindest teilweise schon Antworten haben – teilweise aber auch nicht.

Wird das iPad Pro extrem teuer?

Einige Analysten sagen das und verärgern damit Apple-Kunden, die sich jetzt schon über explodierende Preise aufregen. Ob die Aufregung berechtigt war, werden wir sehen.

AirDrop ist seit Jahren unsicher

Diese Schwachstelle, die seit mindestens 2019 bekannt ist, ist nicht für jeden unbedingt ein Problem, aber die Anfälligkeit kann für einige dann doch sehr ernste Folgen haben, wir sprechen ein wenig darüber.

Und zum guten Schluss ist noch einmal das Apple Car Thema oder besser, dessen Abwesenheit.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber 00:03:45: Hörerpost: iPhone 12 mit Akkuproblemen durch iOS 17? | Peloton-Übernache für Vision Pro? 00:14:20: Vision Pro Launchdatum offiziell: News, Hardware-Details, Namensdiskussionen zwischen Lukas und Roman 00:50:00: Großer AirDrop Bug 00:58:40: Apple Car Gerüchte



