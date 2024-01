Home Hardware visionOS-Apps: Wer für die Brille entwickeln will, braucht einen Apple Silicon-Mac

Wer als Entwickler Apps für die Vision Pro schreiben möchte, muss einen Apple Silicon-Mac besitzen, diese Voraussetzung wird durch das visionOS-SDK aufgestellt, das Apple für Entwickler bereitstellt. Einen Grund für diese Einschränkung hat Apple nicht kommuniziert.

Die Vision Pro steht in den Startlöchern und Entwickler sind vielerorts fleißig dabei, ihre Anwendungen auf die Brille vorzubereiten. Dabei gibt es jedoch eine interessante Hardwarevoraussetzung: Für die Entwicklung von Apps für visionOS ist ein Apple Silicon-Mac erforderlich, das geht aus den Richtlinien für die Nutzung des Developer-SDK hervor, mit dem sich Anwendungen für visionOS erstellen lassen, dem Betriebssystem, das auf der Brille läuft.

Kein klarer Grund für die Einschränkung erkennbar

Entwickler erstellen Apps für die verschiedenen Versionen der Apple-Betriebssysteme mit der Entwicklungsumgebung Xcode, die seit kurzem in Version 15.2 vorliegt. Diese ist auf Intel- und M-Series-Macs nutzbar, das visionOS-SDK aber nicht.

Apple nennt keine Gründe für diese Beschränkung. Denkbar wäre, dass der Emulator, mit dem die visionOS-Oberfläche und App-Erfahrung erprobt werden kann, auf Intel-Macs nicht gut lief. Möglich ist aber auch, dass Apple mit sanftem Druck das Ende der Intel-Maschinen beschleunigen möchte. Stück für Stück werden neue Features in neuen macOS-Versionen auch nur noch für Apple Silicon-Macs zur Verfügung gestellt.

Die Vision Pro kann ab kommender Woche Freitag in den USA vorbestellt werden, in der Woche darauf, am Freitag, den 02. Februar, startet die Auslieferung an Kunden. Wann das Gadget in weiteren Ländern in den Handel kommen wird, ist nicht klar, Deutschland wird allerdings wohl eher nicht zur zweiten Welle gehören.

