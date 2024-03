Home Daybreak Apple Vision Pro erst 2027 mit größeren Neuerungen? | Tim Cook: Bahnbrechende KI-Funktionen schon in diesem Jahr | Apple Car: Angestellte sprechen von unmöglicher Aufgabe – Daybreak Apple

Vision Pro erst 2027 mit größeren Neuerungen? | Tim Cook: Bahnbrechende KI-Funktionen schon in diesem Jahr | Apple Car: Angestellte sprechen von unmöglicher Aufgabe – Daybreak Apple

Guten Morgen! In den nächsten Jahren wird die Vision Pro wohl kaum neue Funktionen erhalten. Unterdessen arbeitet Apple wohl an „bahnbrechenden“ Neuerungen in Bezug auf künstliche Intelligenz. Demgegenüber scheint die erfolgreiche Entwicklung eines möglichen Apple Car eher unrealistisch. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro erst 2027 mit größeren Neuerungen?

Die Vision Pro der ersten Stunde könnte wohl noch für längere Zeit das aktuelle Modell bleiben. Denn offenbar befindet sich die kommende Generation des Produkts weiterhin in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, wodurch ein Verkaufsstart noch ein paar Jahre auf sich warten lassen dürfte. Ob es dennoch denkbar ist, dass Apple zwischenzeitlich eine leicht überarbeitete Version veröffentlicht, erfahrt ihr hier.

Tim Cook: Bahnbrechende KI-Funktionen schon in diesem Jahr

Jahrelang hat Tim Cook sich nicht zum Thema KI geäußert. Nun werden seine Äußerungen diesbezüglich immer konkreter: Im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung kündigte er an, dass Apple in diesem Jahr erste Produkte mit KI-Features ausstatten werde. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Apple Car: Angestellte sprechen von unmöglicher Aufgabe

Das Projekt, ein eigenes Auto zu bauen, zieht sich nun schon über Jahre und hat Apple seitdem Milliarden von Dollar gekostet. Das Unternehmen soll dennoch weiter Geld in das Vorhaben investiert haben, und das obwohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beginn an davor gewarnt hätten, dass dieses zum Scheitern verurteilt sei. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

Vision Pro könnte bald in weiteren Ländern starten

Nachdem sich der anfängliche Ansturm gemäßigt hat und die Vision Pro nun innerhalb von wenigen Tagen geliefert werden kann, scheint es denkbar, dass bald ein Marktstart in weiteren Ländern folgen könnte. Darüber hinaus geben nun weniger Käuferinnen und Käufer ihre Vision Pro wieder zurück.

Apple ID soll einen neuen Namen bekommen

Mit dem Start der nächsten Software-Upgrades für iPhone und Mac soll auch der der Begriff Apple ID Geschichte sein. Mehr dazu hier.

Schwerer Schlag für ams-OSRAM: Apple streicht MicroLED-Auftrag

Apple ursprünglich ams-OSRAM mit der Lieferung seine Smartwatch-Displays beauftragt, diesen Auftrag wohl allerdings nun storniert. Mehr dazu hier.

Google Maps rollt neue Funktion aus

Ab sofort können „Schnellinfos zur Route beim Navigieren“ angezeigt werden. Mehr dazu hier.

Neues Update für AirPods Pro 2

Eine neue Firmwareversion für das aktuelle Modell der AirPods Pro ist nun verfügbar. Mehr dazu hier.

Apple trifft sich mit US-Beamten vor möglicher Kartellklage

Der Konzern versucht weiterhin, eine Kartellklage in den USA zu verhindern. Mehr dazu hier.

Apple Arcade: Entwicklerinnen und Entwickler zunehmen unzufrieden

Unter anderem klagen Developer über sinkende Erlöse und eine schlechte Kommunikation mit Apple. Mehr dazu hier.

-----

