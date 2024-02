Home Apple Tim Cook: Werden 2024 bahnbrechende Neuerungen bei KI bringen

Tim Cook: Werden 2024 bahnbrechende Neuerungen bei KI bringen

Applechef Tim Cook kündigt bahnbrechende KI-Neuerungen bei Apple an: Im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung sprach der CEO von neuen Technologien, die für die Kunden eine transformative Bedeutung haben sollen. Damit wird Cook nach langen Jahren der fast völligen Sprachlosigkeit bei KI immer deutlicher.

Applechef Tim Cook hat sich erneut zur Thematik der KI in den Produkten von Apple geäußert: Auf der jährlichen Hauptversammlung führte er aus, Apple werde noch in diesem Jahr Neuerungen bei generativer KI einführen, die für die Kunden von transformativer Bedeutung sein werden, wie Agenturen den CEO zitierten. Man werde bei der Erschließung dieser Technologien neue Wege gehen, so Cook, der damit immer deutlicher wird, wenn die Sprache auf künstliche Intelligenz kommt.

Die Erwartungen werden größer

Cook hatte sich über Jahre nur mäßig bis gar nicht zum Thema KI geäußert, das Wort geradezu peinlich gemieden. Stattdessen sprachen er und seine Co-Manager lieber von Maschinellem Lernen, doch erstmals im Rahmen des Conference Calls nach Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen war er dann da, der Moment, da Cook erstmals von KI in Apple-Produkten sprach.

Und die soll offenbar in vielen Produkten zum Einsatz kommen: Von KI-Assistenten in iWork, Musik, den Fotos bis zu Xcode liegen eine Menge Pläne auf dem Tisch, völlig offen bleibt allerdings, wie schnell sie auch für Kunden ausgerollt werden. Sicher wird Apples beliebte Ankündigung „Later this year“ auch 2024 wieder ausgiebig strapaziert werden.

Mit der selbstbewussteren Sprach befeuert Cook fraglos auch die Erwartungen an die geplanten Neuerungen. Diese dürften mit Blick auf Systeme wie ChatGPT und den Co-Pilot von Microsoft inzwischen immens sein und was ein Fehlstart einer KI-Neuerung mit Markenimage und Aktienkurs anrichten kann, musste Google bereits wiederholt feststellen. Es bleibt also abzuwarten, ob Apple den hochfliegenden Hoffnungen auf die ersten generativen KI-Funktionen für iPhone und Co. gerecht werden kann.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!