AirPods Pro 2: Apple verteilt ein Software-Update

Die AirPods Pro 2 erhalten ein Update: Apple verteilt ab sofort eine neue Firmwareversion für die aktuellen AirPods Pro, diese steht für beide im Umlauf befindliche Varianten zur Verfügung und wird ab sofort ausgeliefert.

Apple hat ein Update für die AirPods Pro der zweiten Generation veröffentlicht. Die neue Firmware trägt die Build-Nummer 6E188, sie folgt auf die Version 6B34, diese war von Apple im Dezember an die Besitzer der AirPods Pro 2 verteilt worden.

Die neue Software wird sowohl für die AirPods Pro 2 mit Lightning- wie auch die mit USB-C-Anschluss ausgeliefert.

Die AirPods installieren ihre Updates automatisch

Die AirPods und andere Zubehörprodukte von Apple laden und installieren sich neue Software-Updates automatisch. AirPods müssen sich dazu im Case befinden und in Reichweite des gekoppelten iPhones sein.

Es gibt keine Möglichkeit für Nutzer, ein Update zu beschleunigen oder es zu verhindern.

Apple informiert nicht über Inhalte von Updates

Apple liefert auch keine Informationen über die Natur eines ausgelieferten Updates. Diese beinhalten in der Regel Fehlerbehebungen und allgemeine Verbesserungen, selten werden auch neue Features ausgeliefert, über deren Einführung Apple allerdings informiert.

Nutzer können die Version ihrer AirPods-Software in den Einstellungen im Bereich Bluetooth in den Geräteinfos einsehen. Die Updates werden in der Regel innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung des Updates eingespielt.

