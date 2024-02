Home Sonstiges Schwerer Schlag für ams-OSRAM: Apple streicht MicroLED-Auftrag für Smartwatch-Displays

Schwerer Schlag für ams-OSRAM: Apple streicht MicroLED-Auftrag für Smartwatch-Displays

Für den Leuchtmittelherstellr ams-OSRAM wird dieser Mittwoch ein Tag zum Vergessen. Weil ein Großkunde, wahrscheinlich Apple, von einem erwarteten Großauftrag zurücktritt, stürzt die Aktie regelrecht ab. Die Profitabilität unter den neuen Vorzeichen würde auch in Mitleidenschaft gezogen.

Der Spezialist für Licht und Sensoren ams-OSRAM muss offenbar einen schweren Rückschlag hinnehmen. Ein großer, wenn nicht der wichtigste Abnehmer für die neue MicroLED-Technik des deutsch-österreichischen Traditionskonzerns storniert offenbar seine Aufträge: Bei diesem Abnehmer, der in einer Unternehmensbekanntmachung nicht namentlich genannt wurde, handelt es sich aber wohl um Apple.

Die nur pixelgroßen LEDs von ams-OSRAM können etwa in Smartwatches zum Einsatz kommen. Hier möchte Apple in Zukunft auf Panels aus eigener Entwicklung setzen, die allerdings wie üblich extern gefertigt werden. Denkbar ist aber dennoch ein Zusammenhang mit der nun erfolgten Absage nach Österreich, auch wenn das Unternehmen von anhaltenden Gesprächen mit dem Kunden sprach.

Aktie fällt wie ein Stein

Für die neuen LEDs war eigens ein Werk in Kulim in Malaysia errichtet worden, eine Investition in Höhe von rund 800 Millionen Euro, die nun womöglich zunächst komplett nutzlos ist.

AMS hatte über Jahre zu den Zulieferern Apples gehört, zuletzt waren aber immer häufiger Aufträge verkleinert oder komplett gestrichen worden. Die Absage von Apple drückt das erwartete Wachstum im Kerngeschäft mittelfristig wohl um etwa 2%, zudem muss das Unternehmen mit rund 30 Millionen Euro weniger Geld für Forschung und Entwicklung auskommen, Mittel, die nun nicht mehr verwendet werden könnten, heißt es.

All das kam bei den Anlegern gar nicht gut an, wie oft, wenn Apple bei Aufträgen oder Investitionen im Spiel ist, fiel die Reaktion heftig aus. Die Aktie von ams-OSRAM fällt zeitweise um mehr als 40%.

Mit Agenturen

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!