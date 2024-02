Home Featured Vision Pro: Erster Ansturm flaut ab, Start in mehr Ländern schon bald

Nach dem Ansturm der ersten Tage ist der Andrang auf die Vision Pro in den USA offenbar deutlich gesunken. Inzwischen ist die Brille innerhalb weniger Tage lieferbar, Probleme mit Produktionskapazitäten hat Apple wohl nicht mehr. Dieser Aspekt dürfte auch einen baldigen Start in weiteren Ländern befördern.

Die Vision Pro war anfänglich in den USA kaum zu kriegen: Wartezeiten bis in den März mussten Kunden der ersten Stunde hinnehmen, die Preise für Geräte, die über Ebay und andere Plattformen gehandelt wurden, stiegen ins Absurde. Das ist jedoch vorbei: Inzwischen liegt die Lieferzeit der Computerbrille in den USA bei drei bis fünf Tagen, der Ansturm der ersten Wochen ist vorbei.

Start der Vision Pro in weiteren Ländern vor wWDC wahrscheinlich

Der Analyst Ming-Chi Kuo schätzt in einer aktuellen Prognose, Apple werde das Gerät noch vor der WWDC 2024 in weiteren Ländern einführen, als heiße Kandidaten gelten China, Großbritannien, Kanada und schließlich auch europäische Länder. In den USA werde Apple in diesem Jahr wohl zwischen 200.000 und 250.000 Einheiten verkaufen, was etwas mehr als von Apple geschätzt wäre, weltweit könnte das Unternehmen um die 650.000 Einheiten absetzen.

An diesem Punkt sei es weniger eine Frage der Kapazität, eher der Implementierung der Lokalisierung für verschiedene Sprachen, so der Analyst. Auch müssten noch weitere regionale gesetzliche Vorgaben eingehalten werden, dies ist etwas komplizierter als bei anderen Produkten, da Apple auch den Vertrieb der Linsen mit optischer Korrekturwirkung national regeln muss. Wie entsprechende Regelungen zum Bezug der diversen Linsen für Brillenträger in Deutschland aussehen werden, ist noch völlig offen.

Die Vision Pro dürfte hier zu Preisen ab 4.000 Euro in den Handel kommen.

