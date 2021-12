Home iCloud / Services „The Afterparty“: Neuer Trailer zu Apple TV+-Comedy-Serie, Start Ende Januar

Apple hat den Starttermin eines neuen Originals auf Apple TV+ angekündigt: „The Afterparty“ wird ab Ende Januar auf dem Streamingdienst von Apple laufen. Die Serie bietet dem Zuschauer endlich wieder etwas zum Lachen.

Apple bringt in absehbarer Zeit ein neues Original auf seinem Streamingdienst Apple TV+ an den Start: „The Afterparty“ war bereits im Sommer von Apple angekündigt worden, als man sich die Rechte an dem Stoff gesichert hatte – mörderischer Mystery-Stoff, wie Apple in dieser Ankündigung in Aussicht gestellt hatte, aber zugleich auch Comedy. Und Comedy sieht man bei Apple TV+ eher selten, dann aber teils auch mit durchschlagendem Erfolg.

Neue Serie auf Apple TV+ startet Ende Januar

Die Drehbücher von „The Afterparty“ werden von Chris Miller und Phil Lord (21 Jump Street“, „Spider-Man: Into the Spider-Verse“, „The Lego Movie“ und „The Last Man on Earth“) geschrieben. Zumindest einige dieser Titel boten dem Zuschauer seiner Zeit herrliche Kurzweil.

Die neue Serie soll aus acht Episoden bestehen. Apple hat nun auch einen konkreten Starttermin bekanntgegeben: Ab dem 31. Januar soll „The Afterparty“ auf Apple TV+ zusehen sein. Auch ein erster Trailer des neuen Originals wurde nun veröffentlicht, was sagt ihr?

Apple TV+ kostet regulär fünf Euro im Monat, die kostenlosen Probephasen sind inzwischen weitgehend ausgelaufen. In der größten Version von Apple One ist Apple TV+ bereits enthalten.

