Tagesdeals: Verschiedene Kindle-Modelle im Angebot – bis zu 31% sparen

Jedes Jahr nimmt man sich gute Vorsätze vor, zu denen neben Sport auch mehr Lesen am häufigsten genannt werden. Wer also zu März den Vorsatz mit dem Lesen auffrischen will, bekommt aktuell ein paar spannende Angebote rund um den Kindle. Ihr könnt bis zu 31% sparen.

Diese Kindles gibt es im Angebot

Wer einen guten E-Book-Reader sucht, kommt um den Kindle kaum herum. Dazu bietet Amazon natürlich noch den passenden Buchshop an. Heute lassen sich, je nach Modell, bis zu 31% sparen. Werfen wir einen Blick auf die Angebote:

Angebot zu Kindle Unlimited

Der Kindle muss natürlich auch mit Inhalten bestückt werden. Entweder kann man sich einzelne Kindle eBooks kaufen oder man gönnt sich Kindle unlimited. Auch dafür gibt es gerade ein Angebot. Wer Neukunde ist, kann sich Kindle unlimited gerade für zwei Monate kostenfrei anstatt der üblichen 9,99 Euro sichern:

