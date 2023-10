Home Gerüchte Statt neuer iPads: Kommt der Apple Pencil 3 mit Magnetspitze?

Apple stellt morgen vielleicht keine neuen iPads vor, dafür könnte aber ein neuer Apple Pencil aus dem Hut gezaubert werden. Apple hat seinen digitalen Eingabestift für das iPad schon lange nicht mehr aktualisiert, sodass eine Neuauflage angebracht scheint.

Für den morgigen Dienstag erwarten einige Quellen gleich mehrere neue iPads. Andere, darunter der bekannte und in der Regel gut informierte Redakteur von Bloomberg Mark Gurman, sehen keine bedeutenden Neuerungen von Apple mehr in diesem Jahr, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Eine weitere Quelle sieht indes Raum für ein kleineres, dennoch aber trotzdem interessantes Update.

Ein japanisches Blog, das für seine durchwachsene, aber nicht uninteressante Quellenlage bekannt ist, rechnet mit einem neuen Apple Pencil in dieser Woche.

Kommt der Apple Pencil 3 mit austauschbarer Spitze?

Danach werde Apple einen neuen Apple Pencil vorstellen. Dieser neue Stift soll eine austauschbare Spitze besitzen, die magnetisch befestigt sein soll. Dieses Gerücht ist nicht neu, erst letzten Monat war ein chinesischer Leaker erst von einem solchen Update ausgegangen.

Der aktuelle Apple Pencil stammt aus dem Jahr 2018, dessen Spitzen können getauscht werden, wobei das nicht für die alltägliche Arbeit vorgesehen ist. Der neue Stift soll mit verschiedenen Spitzen für verschiedene Zwecke genutzt werden können, gesprochen wird von normalem Zeichnen, dem Anfertigen technischer Zeichnungen und einer eher künstlerischen Tätigkeit.

Ob und welche Neuerungen Apple tatsächlich für morgen bereithält, wird sich in Kürze zeigen.

