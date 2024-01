Home Apple Spotify nennt Apple Erpresser | iPad Pro in Produktion | Hardwaretalent wechselt zu E-Auto-Firma – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat zwar gezwungenermaßen angekündigt, seinen App Store zu öffnen und die Provisionen zu drosseln, glücklich sind dennoch nicht alle über die Änderungen. Der Grund: Die Gebühren sinken zwar, andere kommen aber dazu. Einige Anbieter zahlen so kaum weniger als zuvor, wenn nicht sogar noch mehr – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird seinen App Store in Kürze in Europa öffnen, zugleich führt man ein neues Tarifmodell ein. Die Provisionen an Apple sinken, doch eine neue Abgabe kommt dazu. Das ruft Unmut in der Entwicklergemeinde hervor, unter anderem bei Spotify. Bei dem Musikstreamingdienst spricht man von Erpressung, hier die Infos.

Das neue iPad Pro wird bereits produziert

Apple wird dieses Jahr wohl einige neue iPads vorstellen. Einige der neuen Modelle sollen sich bereits in Produktion befinden, eine Vorstellung könnte noch im Frühling erfolgen, auch neue MacBooks stehen offenbar vor der Tür, hier dazu mehr.

Apple verliert einen langjährigen Hardwareexperten

Apple muss in Zukunft ohne die Dienste eines langjährigen Mitarbeiters auskommen. Er hat unter anderem an der Entwicklung von iPhone, iPad, iPod und Apple Watch mitgearbeitet und sich auch mit Apples Auto beschäftigt, hier weitere Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Amazon lässt eine lange vorbereitete Übernahme nun doch platzen. Man wollte bei Saugrobotern zukaufen, das war allerdings ein Problem aus Wettbewerbssicht, daher fällt der Deal nun aus, hier die Infos.

Es gibt neue Betas.

Apple hat zuletzt neue Testversionen vorgelegt, macOS Sonoma 14.4 Beta 1und watchOS 10.4 Beta 1 für Entwickler sind da.

Dolby im Streaming bekommt mehr Reichweite.

Und ein weiterer Streaminganbieter bietet jetzt auch Inhalte in Dolby an, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

